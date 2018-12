Els empresaris de la pell de l'Anoia ja saben que la tendència del 2020 serà la tecnologia

Les empreses vinculades a la cadena de valor del sector de la pell de l'Anoia perfilen les tendències de la propera temporada amb les presentacions als grans salons internacionals. Les principals temàtiques en la moda per a la tardor-hivern 2020 se centren en composicions digitals, projeccions, jocs que permet la tecnologia actual, com el traç d'un plòter i els milers de colors que pot imprimir d'una sola passada. La nova línia de tendències es basa en la cultura actual, com la dependència del telèfon mòbil o l'aparició cada cop més omnipresent de la intel·ligència artificial en la nostra vida.

Lineapelle de Milà i Première Vision de París han estat els dos grans salons internacionals de moda que han presentat temporada a Igualada. Regió7 ha parlat amb Antonella Bertagnin, responsable de tendències del saló de Milà Lineapelle, que ha detallat quines activitats s'hi fan: «transformem l'abstracte, allò essencial del nostre temps, en objectes concrets. Cal partir d'idees, del moment en què vivim. La presentació per a aquesta temporada –avança la responsable de tendències de Lineapelle– se centra en la revolució de la tecnologia. L'hem titulat Comnaturale, on el com representa la intel·ligència artificial i el natural és la persona». La presentació d'una nova temporada «és un intercanvi important -subratlla Bertagnin. Treballem de forma estreta amb els expositors en presentar-la. I és molt interessant veure tantes interpretacions diferents que neixen d'una sola explicació. Durant les presentacions es tracta de delimitar a definicions concretes imatges i sensacions». Cada proposta és diferent de l'anterior alhora que singular, «però hi ha algun color, algun element que sigui recurrent? El color del nostre temps és el groc –assenyala–, un color enèrgic, molt lligat a la psicologia i que té un caràcter antipàtic, un xic egocèntric», segons Bertagnin. La voluntat és que la tendència sigui el reflex de cada temporada, de cada moment de la societat. «La moda crea somnis contra la realitat», afirma.