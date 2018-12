L'ACA amplia el laboratori d'aigües d'Abrera per fer-lo referent únic al país

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) crearà a Abrera un centre únic per a l'anàlisi de l'aigua del país. Unificarà dos serveis, l'actual d'Abrera i el que fins ara es prestava a Barcelona, i crearà una nova estructura física per reubicar aparells i treballadors. En el darrer any, entre els dos centres s'han analitzat 15.866 mostres i donen resultat de 433.031 paràmetres.

L'ACA ja ha començat els treballs per ampliar i rehabilitar el laboratori que hi ha ubicat a les instal·lacions de la potabilitzadora d'Abrera. La inversió prevista és superior als 1,5 milions d'euros, els treballs tenen una durada aproximada d'11 mesos i se centraran a rehabilitar l'espai interior. Aquestes instal·lacions ampliades i remodelades han d'acollir una trentena de persones i els equips tènics que ara l'agència té a Barcelona, al carrer de Provença, 204.

L'ACA disposa actualment de dos centres d'anàlisi: el primer, ubicat a la potabilitzadora d'Abrera. Aquí s'analitzen totes les mostres referents al subministrament d'aigua en alta, la que se serveix als pobles per al consum, i el control de l'aigua alliberada al medi per les depuradores, un cop ja depurada. El segon, el laboratori de Barcelona, realitza les tasques i determinacions analítiques necessàries per donar compliment al Pla de seguiment i control de la qualitat de les masses d'aigua, i per a la caracterització de les afectacions al medi relacionades amb abocaments.

A més a més, durant aquest darrer any també han dut a terme 2.457 analítiques de mosres per garantir l'aigua de bany entre els mesos de juny i setembre. Això no inclou les aigües de les platges, que fan les seves analítiques en laboratoris territorials del departament de Salut.

Durant el 2017, el laboratori també va assumir totes les anàlisis de control dels efluents de les depuradores (4.000 mostres anuals), totes les que estan relacionades amb la distribució d'aigua, i les analítiques d'establiments industrials que va fer l'ACA.

El laboratori disposa d'un sistema de seguretat de la qualitat acreditat per normes europees, actualitzat durant el 2018.



Més eficiència

Un cop finalitzin les obres, les tasques d'anàlisi i control de la qualitat de l'aigua se centralitzaran totes a Abrera, amb la qual cosa l'ACA preveu millorar l'eficiència i la gestió. En el centre definitiu que es creï a Abrera es preveu que hi treballaran una trentena de peresones, que és aproximadament la mateixa quantitat de personal que ara hi treballa repartida en dos centres.

Aquesta actuació de reforma se centra, majoritàriament, en el soterrani de l'edifici, on s'ubicarà íntegrament el laboratori a traslladar, a més de sales tècniques i de serveis als treballadors/es de tot l'edifici. Pel que fa a la planta baixa, es remodelaran les antigues sales de control i de laboratori on-line, es crearà un nou menjador per als treballadors i una sala auditori.



Un centre de referència

L'actuació també servirà per millorar l'estat actual general de l'edifici, es durà a terme millores a la façana i treballs d'impermeabilització.

Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua han explicat que l'objectiu és que a Abrera hi hagi «un laboratori de referència en matèria d'aigua».