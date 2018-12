La Policia Local d'Olesa col·labora amb els Mossos per un Nadal més segur

Els Mossos d'Esquadra duen a terme una campanya específica dels dies de Nadal de vigilància a la via urbana que a Olesa es fa amb el suport de la Policia Local. L'anomenada operació Grèvol fa anys que es du a terme a diferents poblacions grans i ciutats del país.

L'operació consisteix a oferir als comerços consells de seguretat per prevenir qualsevol acte delictiu i amb l'objectiu d'incrementar la sensació de seguretat per part de la ciutadania. Hi ha més presència de patrullatge en els centres comercials de les poblacions.

Els objectius que es marca la policia catalana són prevenir i reduir els fets delictius que es produeixin aquests dies. També incideixen a garantir la seguretat en la mobilitat en la xarxa viària, en la xarxa del transport públic i en els grans eixos de connexió. I a garantir el normal desenvolupament de les activitats i esdeveniments específics d'aquest període.

El caporal dels Mossos d'Esquadra, Albert López, ha explicat al web de l'Ajuntament d'Olesa que que és un dispositiu que es posa en marxa cada any i que al Baix Llobregat Nord consisteix a contactar amb comerços i explicar consells de seguretat així com recollir les principals inquietuds dels botiguers i de les botigueres. En aquest sentit, López ha remarcat que a la zona hi ha preocupació per la introducció de bitllets falsos, així com persones que fan servir l'estafa del canvi. Entre d'altres, l'operatiu vigila el mercat ambulant d'Olesa dels divendres.