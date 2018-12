Més de 3.500 nens i pares donen una benvinguda de platí al patge Faruk

L'arribada del patge Faruk va omplir les dues sales del poliesportiu de les Comes amb 3.500 persones, pares, mares, nens i nenes que van rebre l'emissari dels Reis d'Orient en el marc dels 75 anys des de la primera vegada que el patge Faruk es va manifestar a Igualada a través de la ràdio.

L'espai enguany estrenava decoració i tots els petits assistents duien un ventall que van fer onejar al ritme de l'himne del patge Faruk mentre l'emissari d'Orient arribava majestuós a l'escenari. En el seu parlament, el patge Faruk va agrair a la ciutat la figureta de pessebre, el domàs i el llibre Petita història dels Reis d'Igualada que s'han creat per a la celebració de l'aniversari, així com també l'exposició Faruk (Històries del 28 de desembre).

Però l'emissari reial no es va oblidar d'assenyalar alguns dels noms que Melcior, Gaspar i Baltasar ja tenien inscrits tant al llibre blanc com en el negre, i per ajudar els més troneres a poder estar inscrits al llibre dels bons minyons, el patge Faruk va donar alguns consells que van fer emmudir els més petits, com acabar-se la verdura, endreçar les joguines i no fer cas a la tercera vegada que els pares i les mares els criden: «amb una vegada n'hi ha d'haver prou!».

Finalment, després de la benvinguda, 200 patges van atendre els més petits de casa quan van baixar a la pista del pavelló, per donar la benvinguda a la comitiva reial i escoltar alguns dels consells que els patges tenien per a ells. Després dels suggeriments i alguna paraula alliçonadora, els patges van obsequiar els nens i nenes amb caramels.

Des d'avui i fins al dia 4 de gener el seu missatge als nens i nenes de la ciutat podrà ser seguit a la ràdio local, on el patge Faruk parlarà sobre cada infant i li assenyalarà les coses a millorar per ser inscrit i mantenir-se al llibre blanc, i evitar així el temut carbó.

L'arribada del patge Faruk va anar precedida de l'actuació del grup El Pot Petit, amb la proposta A l'Aventura!, un divertit concert espectacle on les famílies van gaudir cantant, ballant, cridant i jugant en rotllana, fins que després del concert la veu en off va indicar que el patge Faruk ja era a escassos metres del pavelló. L'arribada del patge Faruk va tornar a ser un esdeveniment ciutadà a Igualada.