El Saló de la Infància d'Igualada obre portes amb l'eix de l'activitat física com a principal referent

El Saló de la Infància d'Igualada és des d'ahir un bullir de joves. Estarà obert fins al proper 4 de gener. Aquesta és una iniciativa de les àrees d'Infància i Joventut de l'Ajuntament que, per tercer any, han triat l'antic Escorxador com a escenari de l'esdeveniment. L'alcalde, Marc Castells, la tinent d'alcalde d'Acció Social, Igualtat, Infància i Joventut, Carme Riera, i altres regidors del consistori van compartir la passejada inaugural amb l'equip responsable de l'organització i van visitar els seus diferents espais.

Coincidint amb dues distincions significatives per a la ciutat, com són la designació de Ciutat Amiga de la Infància 2018-2022 per part de la Unicef i la de Ciutat Europea de l'Esport 2019 per part d'Aces Europe, en aquesta edició s'ha apostat per l'activitat física i l'esport com a eix temàtic. Per això, el seu lema és «Mou-te amb el Saló» i es manté, d'aquesta manera, la dinàmica dels darrers anys: el 2012 va ser El Saló de les Idees, el van seguir El Saló Bestial (2013), Un Saló Sonat! (2014), El Saló dels Xefs (2015), El Saló del Cinema (2016) i, l'any passat, les activitats de Nadal van tenir el seu marc en El Saló Tecnològic.