La cavalcada d'Esparreguera no haurà de pintar ningú per tenir un rei negre

Esparreguera s'ha adherit a la campanya que promou l'entitat Casa Nostra Casa Vostra per demanar a tots els ajuntaments i les comissions de Reis de Catalunya que, de cara a la cavalcada del 5 de gener, deixin de pintar de negre les persones de la carrossa del rei Baltasar. De fet, a Esparreguera ja fa més de 15 anys que, per celebrar una cavalcada més inclusiva, el rei Baltasar és de veritat i, per això, l'Ajuntament ha volgut mostrar el seu suport a la campanya unint-s'hi, segons expliquen fonts municipals en el seu web.

Per al tècnic de la regidoria d'Entitats, Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Esparreguera, David Aguado, «Esparreguera té molts veïns procedents d'altres països i, per tant, no té sentit que sigui una persona blanca amb la cara pintada la protagonista d'aquest personatge.

«A més a més -ha afegit el regidor-, així afavorim que els veïns nouvinguts participin en la festa i s'apropin a la cultura del poble». En aquest sentit, la regidoria de Cultura fa un treball conjunt amb la de Convivència per trobar persones que hi vulguin participar i, a més, s'adeqüin als requisits del paper: «ha de ser una persona afable, riallera i que tingui el carisma necessari per representar aquest personatge».