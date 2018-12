Més de 250 fotògrafs de tot el món participen al Trofeu Pell

L'Agrupació Fotogràfica d'Igualada (AFI) ha fet entrega dels premis del 68è Trofeu Pell-AFI Igualada. El veterà concurs anual ha reunit 3.656 fotografies signades per 252 autors provinents de 45 països, amb una àmplia presència de professionals i amants de la fotografia asiàtics, com ho demostra els 29 autors de Taiwan, els 16 de la Xina o els 20 de Hong Kong, els quals han presentat un total de 455, 212 i 284 obres, respectivament.

Les presentacions de l'entrega de premis van anar a càrrec de Ramon Mascaró, president de l'AFI, i hi van assistir el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, Pere Camps, i mecenes d'algunes de les categories del certamen, com Josep M. Godó i Josep M. Pomés, actuals membres de l'AFI. El Premi Especial Ramon Godó i Franch al Millor paisatge ha estat per a Jiongxin Peng, de Nova Zelanda, amb el treball «Greensward in the setting sun». Per la seva banda, el Premi Especial Josep Pomés Jorba al Millor contrallum ha estat per a Gorka Elarre Sastre, d'Espanya, per la foto «El guardián de la habitación». Tots dos premis han estat dotats amb 300 euros. A l'acte hi van assistir una trentena de socis, amants de la fotografia i alguns dels premiats.

El premi Trofeu Pell al millor autor, valorat en 500 euros, se'l va endur l'artista Huib Limberg, dels Països Baixos. En la categoria d'obres singulars Open Monochrome, guardonats amb una medalla d'or FIAP van ser els espanyols Luis Aracil Roux, per a l'obra «Debora», Jordi Ventura Carbó amb «Niebla en La Habana», Ramon Monegal Calduch, pel treball «Maria», i Diego Pedra Benzal, per la fotografia «De otros tiempos».

En la categoria en color Open Colour, les medalles d'or FIAP van recaure en Jiongxin Peng, de Nova Zelanda, per «Greensward in the setting sun» -Premi Especial Ramon Godó i Franch al Millor paisatge-, el taiwanès Yu-Fang Chen per l'obra «Woman 5», YanPing Qiu de Hong Kong amb el treball a «Contend», l'espanyol Diego Pedra Benzal pel treball «Contraluz», i Alexandrino Lei Airosa de Macau per «Arrival».

Les medalles d'or en la categoria de viatges Photo Travel van anar a parar a l'israelià Leonid Goldin amb «Come back soon», el xinès Bing Huang per l'obra «Looking back at», S. P. Mukherjee de l'Índia, amb el treball «History Revisits», també de l'Índia Anirban Palchowdhury amb «Hi taj», i Te-Yun Chen de Taiwan amb l'obra «Crab net».

Finalment, en la categoria Creative, les medalles d'or van ser atorgades a l'irlandès Bill Power amb l'obra «Remnants of Dreams», Jacqueline Hammer d'Austràlia amb «Red Ball», l'argentí Raul Villalba per «Circus», l'espanyol Toni Barbany amb «Bombeta quinqué» i el també espanyol José Beut per «The Maze».

El jurat ha estat format pel berguedà Frederic Garrido Vilajuana, Miguel Parreño Méndez, ambdós membres del Premi Nacional de Fotografia, i Manel Caballé i Miquel, professor de la Federació Internacional de Fotografia FIAP.