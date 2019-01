Esparreguera aplicarà la tarifació social a les escoles bressol a partir del curs vinent

L'Ajuntament d'Esparreguera va aprovar en el darrer ple municipal que les taxes de les dues escoles bressol municipals es calculin a partir de la tarifació social, que es començaria a aplicar a partir del curs vinent, 2019-2020. La proposta parteix d'un estudi previ realitzat per dos doctors de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que van estudiar el perfil de les famílies usuàries de les escoles bressol d'Esparreguera durant el curs passat, i van arribar a la conclusió que una part de la població no accedeix a aquest servei.

Aquesta modalitat de taxa consisteix en què no hi ha una tarifa única per a tots els usuaris, sinó que se n'estableixen diverses. Cada família pagarà en funció dels seus ingressos econòmics i dels trams que s'estableixin per a aquest barem.

La nova ordenança s'aplicarà tant a la quota d'ensenyament com a la de menjador fix. En concret, s'estableixen un total de vuit trams, en sis dels quals l'aportació de les famílies disminueix en relació amb la quota establerta per a aquest curs, mentre que en dos augmenta. Els càlculs es basaran en les dades de renda de l'exercici fiscal immediatament anterior al curs i hi haurà un descompte del 10% per germans al centre.

Van votar a favor de la proposta els dos grups del govern municipal, PSC i ICV, i també la CUP i Esquerra Republicana. En contra van fer-ho el PDeCAT i Ciutadans i es va abstenir el PP.

També en aquest ple es va aprovar per unanimitat una modificació parcial de l'ordenança del transport adaptat, on s'aplica la tarifació social des de fa un any. Ara passa de tenir sis trams a tenir-ne deu i s'ajusta de manera notable la contribució que faran les famílies dels usuaris del Taller Ocupacional de Can Comelles. En aquest cas, entrarà en vigor un cop finalitzats tots els tràmits.

El darrer ple municipal del 2018 va aprovar també una depuració comptable d'obligacions pendents de cobrar i pagar que han prescrit. L'expedient abasta del 2004 a alguns pagaments o factures d'aquest mandat: el volum és d'uns 350.000 euros. La depuració comptable es va aprovar amb els vots a favor de PSC, ICV, ERC, PP i el regidor Joan Paül Udina, del PDeCAT. Es van abstenir, en canvi, el regidor Jordi Mestres d'aquest mateix grup, la CUP i Ciutadans.

D'altra banda, la plantilla de la residència de Can Comelles tindrà el mateix increment salarial que la resta dels empleats municipals, segons el que va aprovar el ple, donant compliment al pacte de l'acord de gestió a SUMAR, on hi havia el compromís de mantenir les condicions laborals i les millores.

L'increment, seguint el que marca la llei de pressupostos generals de l'Estat, és de l'1,5% i un 0,25% addicional a partir de juliol del 2018. L'increment salarial es va aprovar amb els vots a favor de PSC, ICV, Ciutadans, PP, la CUP i el regidor del grup municipal del PDeCAT Joan Paül Udina.