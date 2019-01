Igualada tindrà obertes fins a aquest divendres les portes del Saló de la Infància

Igualada té en marxa fins divendres el Saló de la Infància, els organitzadors del qual han triat per tercer any com a escenari l'antic escorxador.

Coincidint amb dues distincions significatives per a la ciutat, com són la designació de Ciutat Amiga de la Infància 2018-2022 per part de la UNICEF i la de Ciutat Europea de l'Esport 2019 per part d'ACES Europe, en aquesta edició s'ha apostat per l'activitat física i l'esport com a eix temàtic. Per això, el seu lema és Mou-te amb el Saló i es manté la dinàmica dels darrers anys: el 2012 va ser El Saló de les Idees, el van seguir El Saló Bestial (2013), Un Saló Sonat! (2014), El Saló dels Xefs (2015), El Saló del Cinema (2016) i, l'any passat, va tenir lloc El Saló Tecnològic. L'esdeveniment té el suport i la implicació d'una vintena d'empreses i una quarantena d'entitats locals, que fan possible oferir un ampli programa d'activitats familiars. Enguany, els habituals tallers i espais ja consolidats de lleure i oci es veuen reforçats amb una nombrosa presència d'activitats esportives.

El Saló de la Infància se celebra fins al 4 de gener i obre les portes cada dia entre 2/4 d'11 del matí i 2/4 de 8 del vespre. Les entrades d'un dia de validesa tenen un preu de 3,50 euros, i els abonaments per a quatre jornades costen un total d'11 euros. En el cas dels menors de 3 anys i dels acompanyants més grans de 12 anys, és gratuït.