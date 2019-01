Més de 300 parades configuraran la Fira de Reis d'Igualada, aquest diumenge

Igualada celebrarà aquest diumenge la seva fira més antiga, la de Reis, amb una oferta de més de 300 parades que podran recórrer els visitants del certamen. La fira mantindrà el format de les últimes edicions, amb la secció d'antiguitats a la plaça de Cal Font, on s'hi reuniran un centenar d'antiquaris i col·leccionistes, i la disposició de més de 200 paradistes i firaires al llarg del passeig Verdaguer, que s'estendran des de l'extrem oest fins a l'estació nova. Al llarg del passeig s'hi col·locaran, d'una banda, planters, agricultors i horticultors; d'una altra, artesans de bijuteria i objectes, juntament amb l'artesanat del sector alimentari, i finalment, el sector de venda ambulant clàssic.

L'extensió total d'expositors i paradistes supera els 3.000 m2 i estarà oberta de les 9 del matí a les 3 de la tarda. La fira és un punt de trobada anual de pagesos, agricultors i gent d'arreu de la comarca i rodalies en el que és una de les cites més destacades de la comarca de l'Anoia.

La Fira de Reis d'Igualada té els orígens en la modificació que va manar Pere III el Cerimoniós sobre el privilegi de la ciutat d'Igualada, un dret atorgat per Alfons III el Benigne, i la ciutat va organitzar una fira de 6 dies a partir del 10 d'agost, Sant Llorenç. Amb el nou ordenament del 1373, Igualada podia oferir una fira de 15 dies de durada a partir del 6 de gener, l'endemà de la celebració de l'epifania.

L'objectiu de la nova fira era oferir un motor econòmic regional al futur carrer de Barcelona –1381–, a la vegada que oferia en dates estratègiques –inici del calendari– una fira on abastir-se dels productes necessaris per al curs de l'any. Patrocinat per l'Ajuntament d'Igualada, el 1951 es va crear Foment de Fires i Mercats –actual Fira d'Igualada–, ens que es va estrenar assumint l'any 1952 l'organització de la Fira de Reis d'Igualada.