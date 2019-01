L'Anoia promou teràpies amb cavalls per a problemàtiques de salut mental

Arran d'una experiència prèvia amb una persona derivada des dels Serveis Socials de l'Anoia, el Consell Comarcal, amb col·laboració del Centre de Salut Mental de l'Anoia, i Cal Graells Equinoteràpia han presentat un projecte de teràpies assistides amb cavalls per a persones provinents de l'àmbit de la salut mental.

Els destinataris seran persones amb dificultats associades a diversos diagnòstics de salut mental. D'entrada, el projecte consistirà en 16 sessions, amb una valoració prèvia i posterior de l'estat dels participants per estudiar l'impacte global de l'activitat en la persona.

El centre de teràpies assistides amb cavalls Cal Graells, situat al terme municipal de Calaf, parteix d'experiències prèvies, tant com a acompanyament individual com grupal amb persones amb diagnosis com les dels beneficiaris del projecte. Les teràpies assistides amb cavalls es basen en un aprofitament de les qualitats naturals de l'animal i s'utilitzen en una perspectiva d'habilitació o rehabilitació integral de l'individu. Integra elements vinculats a les àrees de salut, educació i equitació, d'una forma multidisciplinària i procurant la seva màxima eficàcia terapèutica.

Cal Graells també ha treballat en projectes semblants amb altres entitats, per exemple durant vuit anys amb l'Associació Alba de Tàr-rega o el Centre Espígol de Cervera.

L'associació ha col·laborat amb l'Associació de cardiopaties congènites infantils de Catalunya, amb els quals van realitzar colònies amb cavalls alguns estius, o amb SARAU, organitzant activitats de lleure, amb el projecte Mosaic de Manresa.

També han dut a terme les Jornades d'Esport Adaptat (equitació adaptada) promogut per la Diputació de Barcelona, a les quals van assistir persones provinents de diferents entitats de Catalunya vinculades a l'àmbit de la salut mental.