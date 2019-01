Montbui aprova un pressupost per a enguany que creix l'11%

L'Ajuntament de Montbui va aprovar en el darrer ple municipal, sense cap vot en contra, el pressupost de la corporació per a l'any 2019, que ascendeix als 10,5 milions d'euros, incloent-hi l'Ajuntament, el Patronat Escoles Bressol, el Consorci La Tossa i la societat municipal Montbui Activa SL. Hi va votar a favor l'equip de govern socialista, i els tres grups de l'oposició es van abstenir. El pressupost municipal creix al voltant de l'11% en relació al del 2018.

El capítol d'inversions és de 3,6 milions d'euros (un milió més que en l'exercici passat). En destaca projectes com ara l'arranjament de la llera del riu Anoia (futur parc fluvial), la construcció del camí de connexió (l'anomenada via verda) entre el nucli antic i el nucli urbà, la primera fase de la construcció de la residència d'avis, l'arranjament de l'entorn de Can Passanals i també l'arranjament de la plaça Finisterre.

L'alcalde de Montbui, Teo Romero, va subratllar que bona part dels projectes objecte d'inversions seran possible també a través de les aportacions d'altres administracions.

El batlle va agrair la responsabilitat dels diferents grups de l'Ajuntament «després de fer un vot d'abstenció en l'últim pressupost del mandat, quelcom que ens sona a bastant favorable».

Romero va recordar que «a Montbui portem més de 10 anys amb els impostos congelats, fins i tot hem passat una crisi econòmica important, i, malgrat això, hem aconseguit situar els nivells d'endeutament de l'Ajuntament en els nivells més baixos que es recorden en democràcia. Penso que la rigorositat en la gestió és un fet indubtable. El 2019 no pagarem interessos als bancs, quelcom que poden dir molt poques administracions».

L'alcalde va assenyalar que aquests pressupostos «continuen en la línia de priorització dels temes socials, també apostem per incrementar i potenciar el manteniment d'espais públics i equipaments, i es plantegen inversions que permetran continuar transformant i millorant el nostre municipi».



Comptes sanejats

L'Ajuntament de Montbui ha finalitzat l'any 2018 amb un deute viu del 13,21%, fet que significa que ha baixat gairebé set punts durant el darrer exercici. En el que va de mandat 2015-2019, aquest deute s'ha reduït en més de 4 milions d'euros, fet que significa que, a dia d'avui, la institució municipal hagi fet disminuir a nivells històrics l'endeutament.

A hores d'ara l'Ajuntament de Montbui no paga interessos als bancs i únicament té pendents pagaments de préstecs subscrits a través de convenis amb institucions oficials, com la Diputació de Barcelona.

La regidora d'Administració, Economia i Participació de Montbui, Elisabet Tamargo, va presentar la previsió de comptes per a l'any 2019 i va remarcar que «s'han augmentat els ingressos sense haver pujat els impostos municipals, els quals no s'augmenten des de l'any 2008. Hem fet una gestió molt responsable i s'han amortitzat tots els préstecs amb els bancs. Tancarem el 2018 amb el 13,21% de nivell d'endeutament, un nivell baixíssim i que demostra l'excel·lent salut econòmica del consistori».