Els reis de l'Orient arriben a Igualada i saluden la consellera de Cultura, Laura Borràs

Els reis de l'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar ja són a Igualada i participen a la rua. L'Ajuntament els ha fet una recepció oficial i el patge Faruk també ha estat a la rua, al damunt d'un cotxe clàssic.

En la recepció de primer hora de la tarda, l'alcalde Marc Castells ha demanat a Ses Majestats que l'ajudin a fer que la particular feta dels reis d'Igualdaa sigui declarad Patrimoni de la Humanitat per la Unesco durant el 2019. Enguany se celebren els 124 anys de la cavalcada i l'Ajuntament desitjaria que d'aquí a 12 mesos, aquesta rua plena de detalls locals, pogués lluir aquest distintiu.

La rua té un gran seguiment a la ciutat d'Igualada des de primera hora. A la recepcció van estar acompanyats per la consellera de Cultura, Laura Borràs i l'alcalde de la ciutat, Marc Castells. També hi va assistir la consellera igualadina, Alba Vergés, que fa poc ha estat mare per segona vegada i que és al davant de la conselleria de Sanitat. S'esperava la visita del president de la Generalitat, Quim Torra, però les obligacions del càrrec han fet que avui a primera hora, Torra hagi visitat els familiars i veïns del bloc on aquest matí de dissabte s'ha produït un tràgic incendi amb el resultat inicial de tres persones mortes, i un ferit, un nadó, en estat crític. L'entorn del president han anunciat que Torra manté la intenció de ser a Igualada abans del final de la rua.