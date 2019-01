Martorell desenvolupa el nou barri de la Sínia, pensat especialment per a població jove

L'Ajuntament de Martorell ha començat a desenvolupar el nou barri de la Sínia, situat entre Tor-rent de Llops, les Bòbiles i Can Cases. És un eixample residencial pensat per a les famílies. S'hi construiran 1.100 habitatges, un gran parc central, un nou eix comercial, una zona d'oficines i serveis, places i zones per a vianants amb jocs infantils i una àrea d'equipaments públics per dotar dels serveis necessaris el barri.

El consistori hi promourà 330 pisos amb protecció oficial per garantir l'accés a l'habitatge i facilitar l'arrelament de les famílies de Martorell a un preu assequible. Els pisos seran d'entre 70 i 90 m2 i inclouran plaça d'aparcament i un traster. Els preus oscil·laran entre els 120.000 i els 160.000 euros, en cas de compravenda, i entre els 450 i els 590 euros/mes en cas de lloguer. Durant l'any 2019 començaran les obres d'urbanització i l'edificació dels habitatges, i es preveu la seva finalització en 24 mesos. Hi podran accedir els martorellencs que portin més de cinc anys empadronats a Martorell.

A partir de l'1 de febrer del 2019, les persones interessades en un dels habitatges amb protecció oficial, a banda dels canals disponibles, disposaran d'un nou servei d'informació i registre anomenat Espai la Sínia. L'oficina se situarà a la planta baixa de l'edifici de l'ajuntament, a la plaça de la Vila, i atendrà els ciutadans, mitjançant cita prèvia, de dilluns a dijous de 10 a 18 h, i divendres de 10 a 14 h. Un cop inscrits, els sol·licitants que compleixin els requisits podran participar en els processos d'adjudicació dels pisos.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha explicat que és un barri pensat sobretot per a les noves famílies, «per a la gent jove de Martorell que pensa en establir-se. Volem que ho puguin fer al seu poble, que no hagin de marxar perquè no s'hi poden pagar un pis. Per això, prioritzarem els demandants menors de 40 anys». Sobre el tipus de barri que es construirà, l'alcalde ha definit el projecte com «una aposta pel disseny, la qualitat i l'eficiència energètica». «Serà un barri modern, a l'estil del 22@ o el Diagonal Mar de Barcelona, que prioritzarà la construcció en alçada. És un mètode més eficient, ja que allibera molt d'espai públic en benefici de la cohesió social», esmenta.

El projecte de la Sínia es va aprovar l'any 2008, però va quedar posposat a causa de la crisi econòmica. «Ara és un bon moment per portar-lo a terme», diu l'alcalde. Enllestida la primera fase, podrà començar a construir-se la Sínia 2, una àrea residencial que incorporarà 450 habitatges més de protecció oficial per arribar a una xifra final d'uns 750.