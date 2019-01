Quim Torra visita el peculiar repartiment de paquets per les cases d'Igualada

La 124a cavalcada dels Reis d'Igualada ha arrencat aquest any una mica més d'hora, esperant la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. Havia d'assistir a la recepció dels Reis Mags i l'Estrella de l'Est, però l'incendi amb tres persones mortes i 23 ferits a Badalona van canviar l'agenda de Torra. Els Reis d'Orient van ser rebuts per la consellera de Cultura, Laura Borràs, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. El president es va afegir més tard a la cavalcada.



Els clàxons van donar el tret de sortida, mentre els patges assistents cridaven els conductors dels tot terreny al volant i les orquestres de música entonaven les primeres notes de l'Himne del patge Faruk. L'estel va enlairar-se i rere d'ell, les tres carrosses amb els reis Melcior, Gaspar i Baltasar, juntament amb els més de 700 patges que els van seguir a peu. Una desena de tot terrenys van precedir l'Estrella de l'Est.



Les primeres comparses de patges van anar deixant preparades les escales per on més tard els patges del final de la rua van pujar els regals. Només un ensurt amb un patge a la rambla de Sant Isidre va posar en suspens el repartiment. El paquet va arribar a bon port, però.



La pluja de caramels des de les diferents carrosses sempre mantené la possibilitat de ruixats intensos. Mentre el reis Melcior i Baltasar llençaven caramels a dojo, talment com en una nit de tempesta, el rei ros semblava estar regit per un anticicló, racionant la pluja de dolços a tímids ruixats localitzats, almenys en tota l'avinguda Caresmar.



A ritme intermitent, l'estrella i la primera carrossa van recórrer l'itinerari a ritme de l'Himne del patge Faruk, interpretat per l'Orquestra Filharmònica d'Amposa. Entre el rei Gaspar i el Baltasar, era la Banda de Música d'Igualada l'encarregada de marcar el compàs, escortada com en cada tram de la comparsa per vehicles tot terreny engalanats, carregats de patges, caramels i paquets per als infants, vertaders reis de la nit més màgica.



Ses Majestats van comptat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya un xic més tard, quan ha aparegut per sorpresa des d'un dels balcons del passeig Verdaguer, on patges carregats de paquets han pujat al balcó amb escales. La segona casa que ha visitat el president acompanyat de les autoritats locals ha estat a l'entrada del carrer de la Soledat.



El president Quim Torra va ser el convidat d'enguany i va prendre el relleu de la invitada de l'edició anterior, Pilarín Bayés. Els darrers anys, la Cavalcada de Reis d'Igualada ha comptat amb la presència de diferents representants del Govern de Catalunya, com els antics consellers Andreu Mas-Colell, Joana Ortega, Santi Vila i Ferran Mascarell.