«A la gent no li quedin diners per gastar i és una pena»

Olga Tomàs porta producte de la plana de Vic a vendre a Igualada. Troba que els que visiten la fira hi fan poca despesa. Ho atribueix a la crisi econòmica.

Quin producte hi oferiu?

Venem formatges de cabra, embotits de Vic, llonganissa, fuet, xoricet, secallona i altres productes alimentaris.

Ha anat bé la fira d'enguany?

Ja fa 7 anys que hi venim i cada vegada va pitjor. D'una banda, perquè posen molts paradistes que oferim el mateix, la gent es reparteix, i en ser just passat totes les festes de Nadal i Reis, també és normal que la gent vagi més justa. Això s'ha d'entendre. Però, d'altra banda, abans la gent tenia més calés i venia amb alegria, la crisi també s'ha notat. Ara, amb dos sous en una casa, un se'n va per a les despeses del pis, i l'altre per al menjar i, és clar, a la gent no n'hi queda per gastar. És una pena.

Quin tipus de fira funciona millor per a paradistes de l'alimentació?

Les fires que van molt bé són les que tenen molta més gent, amb més hores de fira i amb menys oferta semblant, és clar. Però en general a tot arreu van a pitjor.