L'ús d'anticonceptius redueix una quarta part la població de coloms a Calaf

L'Ajuntament de Calaf ha reduït una quarta part la població de coloms en els darrers vuit mesos. Des que el passat mes d'abril va implantar l'ús d'Ovistop, un anticonceptiu per coloms, el cens s'ha reduït fins a uns 248, un 26% menys. Malgrat que el mètode ja havia assolit uns bons números en altres localitats, des del consistori remarquen el "valor afegit" que té en un municipi rodejat de camps de cereals i, per tant, on les aus tenen aliment alternatiu al seu abast. Un dels punts on la davallada ha estat més destacada és al nucli antic.

Tot el tractament ha tingut un seguiment per part de biòlegs, que han anat ajustant el sistema per tal d'extreure'n el màxim rendiment. L'anticonceptiu s'ha subministrat a l'entorn de l'església i al carrer Francesc Macià. Cada matí una màquina ha escampat la dosi necessària segons el nombre de coloms presents a cada punt. En cadascun dels indrets també s'hi ha instal·lat càmeres que han permès comprovar com els coloms consumien el medicament.

Segons expliquen des de l'Ajuntament, en paral·lel s'han mesurat indicadors secundaris, com ara el percentatge de coloms juvenils i el nombre d'ous en la principal colònia de cria del municipi. En el cas dels juvenils, el percentatge s'ha situat per sota del 10% quan en una població de coloms sense tractament se situa al voltant del 40%. Aquest fet confirma la reducció de naixements. També el seguiment de nius, en els que s'ha observat la desaparició de postes d'ous a mesura que el tractament avançava.

L'Ajuntament també ha fet un seguiment de la població de pardals per comprovar que no haguessin estat afectats pel tractament dels coloms. En aquest cas, asseguren, s'ha observat una reproducció normal d'aquesta espècie al llarg de la seva temporada de cria.