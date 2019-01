La part més tradicional manté l'interès de la Fira de Reis d'Igualada

La Fira de Reis d'Igualada ha complert les expectatives. Dura només migdia, però les parades de planters, les de fruita dolça, les d'arbres fruiters i ombrers van fer cap ahir al passeig Verdaguer. És una de les fires més antigues del país, i la de més tradició a Igualada. En contrapartida i a mesura que es caminava passeig avall, no a tothom li ha funcionat tan bé una cita firaire, la del 6 de gener, que ha passat de ser una data estratègica i esperada durant l'inici del calendari, a una fira que lluita per mantenir la seva posició de data comercial atractiva per als firaires i botiguers ambulants.

La gernació de públic assistent ha acomplert les expectatives dels paradistes del cap oest del passeig Verdaguer, zona que acull els que oferien plantes, horticultura, arbustos i arbres fruiters. Daniel Larena, assistent a la fira des de fa 6 anys i regent de la primera parada de planters de passeig, comentava que ha estat un matí productiu, on ha venut sobretot a primera hora. En la seva parada s'hi podia trobar fruita, plantes, arbres fruiters i cítrics. «Avui a Igualada és dia festiu, i potser si la fira s'allargués tot el dia, vendríem el mateix però la gent vindria més repartida al llarg de les hores», comentava. El públic pagès ha assistit a primera hora i ha adquirit els productes tradicionals i originaris d'una fira del principi d'any. A mesura que el matí avançava, després de la ressaca de regals, paquets i cava de la nit de Reis, les famílies prenien el protagonisme dels 1.200 m del passeig Verdaguer.

Al llarg de l'estesa de parades i més enllà dels planters, els artesans de l'alimentació i productes manufacturats es mesclaven amb els paradistes de venda ambulant. Algun paradista es queixava de les vendes, com és el cas del regent de la parada d'empanades d'estil argentí Natalia: «Ha estat fluix, no he venut ni la meitat que l'any passat». Altres que s'estrenaven ho valoraven en positiu: «Per ser el primer any ha anat prou bé. Potser hauria anat millor si la parada estigués més al centre del passeig, perquè a la punta est no hi arriba tanta gent», assenyalava la propietària d'Un Món d'Olors, que oferia encensos, penjolls i joieria fet a base de minerals.

Al llarg de la fira hom hi podia trobar bijuteria, herbes medicinals i per a infusions, brioixeria, pa artesà cuit en obradors mòbils, embotits, olives amanides o farcides, peces exclusives de ceràmica, peces de decoració, empanades casolanes amb cuites a lloc en un forn de gas, xurreria artesana, llardons, producte tèxtil industrial a baix cost per encarar les hores més fredes de l'hivern, barrets i peces d'hivern, roba per anar a esquiar i també joies, catifes i mantes.