Igualada explica a l'empresariat com vendre més a través de webs i xarxes

L'Ajuntament d'Igualada, el Clúster Català de la Moda i el Tèxtil (Modacc) i Acció (Generalitat) porten a la capital de l'Anoia un taller per explicar als empresaris que hi vulguin accedir com fer-ho per millorar les seves estratègies de venda a través de web i xarxa, el que es coneix com a e-comerç. La formació es durà a terme el 25 de gener a la sala d'actes d'IG-Nova Empresa, a la ciutat d'Igualada.

La secció d'e-comerç i màrqueting digital «Com generar més visites i vendes fora de les nostres fronteres» està adreçada a petites i mitjanes empreses del sector tèxtil i confecció.

Llorenç Palomas, encarregat de la formació, divideix la sessió en tres blocs. Una introducció sobre els diferents models d'e-comerç i els aspectes tècnics i legals que cal tenir en compte; una introducció al màrqueting digital, posicionament web, ús de paraules clau i xarxes socials; i per acabar, el taller inclourà el testimoni de Màrius Cirera, responsable d'eCommerce de Munich Sports, que compartirà el cas d'èxit d'aquesta empresa i farà una reflexió sobre quins són els principals reptes per a la internacionalització on-line d'un negoci.

L'activitat s'emmarca en el projecte europeu Sudoe Inter-Tex, que té l'objectiu d'impulsar la internacionalització de les petites i mitjanes empreses del sector tèxtil i de la confecció del sud-oest d'Europa. El projecte inclou agents econòmics d'altres regions com València, Galícia, Portugal o el sud de França. Les inscripcions al curs ja estan obertes.