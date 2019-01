Vallbona redueix el coeficient local de l'IBI perquè no pugi el rebut als veïns

El ple de l'Ajuntament de Vall-bona ha aprovat la congelació de l'Impost de Béns Immobles urbans no industrials amb 2 vots del PSC i 1 del PDeCAT a favor i 4 vots d'abstenció d'ERC, 1 de Veïns amb Veu i 1 del regidor no adscrit Enrique Rentero. Per tal de fer efectiva la mesura, el tipus impositiu passarà del 0,679 al 0,646% aquest 2019.

Aquesta congelació estarà condicionada a la publicació del reial decret o norma que inclogui els coeficients d'actualització dels valors cadastrals. El consistori també es compromet a obrir el 2019 ajuts per a l'IBI.