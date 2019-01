Més de 700 persones participen en les sortides guiades d´Olesa durant el 2018

Més de 700 persones van participar al llarg de l'any 2018 en les sortides organitzades pel departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa pels caps de setmana.

En total, durant el 2018 es van fer 39 sortides, en les que es va registrar una participació global de 721 persones, Els assistents van poder gaudir d'excursions de temàtica diversa com ara sortides de descoberta de l'entorn natural, de conscienciació ambiental, o lúdiques i d'aventura. Tampoc van faltar activitats ja tradicionals en el municipi olesà com ara l'observació de la pluja d'estels fugaços que es fa a l'agost o bé la marxa a peu al Monestir de Montserrat per commemorar el Dia Internacional de les Muntanyes.

D'altra banda, en el marc de les campanyes ambientals, el departament de Medi Ambient ha preparat per al diumenge 27 de gener una excursió i debat per l'entorn de Can Llimona. La primera caminada d'aquest 2019, però, serà aquest diumenge, 13 de gener, amb una sortida de descoberta del forn de calç de la Roureda i l'antiga explotació de guix del Puig Cendrós.