Olesa completa la majoria d'obres del pla de barris per rebre els ajuts

L'Ajuntament d'Olesa ha completat la majoria d'obres previstes en el pla de barris abans d'acabar l'any. Aquestes actuacions, si es poden imputar en l'exercici 2018, tenen un ajut econòmic del govern de la Generalitat del 50%. Fonts municipals han indicat que s'ha tractat «d'un treball intens» en els darrers mesos de l'any.

I segons ha assegurat el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, «les darreres actuacions incloses al projecte s'han enllestit en un 95%, la més important, el cobriment de la riera de Can Carreras, obra que ha quedat finalitzada al desembre, si bé queden alguns petits repassos per fer». Riera ha explicat que en les darreres setmanes han finalitzat les obres d'urbanització del carrer de l'Església, i s'està enllestint l'arranjament de la Torre del Rellotge i la restitució de la portalada renaixentista de l'església. I durant el 2018 també s'ha enllestit la segona fase de remodelació de l'edifici de Cal Puigjaner, i s'ha adjudicat la creació de l'illa de vianants del nucli antic, que es controlarà mitjançant càmeres.

Les obres a la riera de Can Car-reras eren un dels projectes més complicats que tenia l'Ajuntament. S'han acabat dins del termini previst. L'espai ha tingut «un canvi espectacular», segons el regidor Miquel Riera, tant pel que fa a la seguretat que suposa la nova canalització de l'aigua com a nivell visual i d'ús del carrer.

Les obres han tingut alguns entrebancs, com ara les pluges dels darrers dies de tardor, i tot i que han suposat una alteració de terminis, no han fet que s'acabessin fora de temps. El regidor Miquel Riera també ha destacat que les obres s'han fet «sense cap accident ni cap afectació als habitatges, que era un dels factors que més preocupaven el veïnat».

De fet, el cobriment de la riera de Can Carreras, entre els carrers de les Altures i d'Anselm Clavé, és un dels projectes més importants i ambiciosos de l'Ajuntament d'Olesa des de fa molts anys, tant per l'import com per la magnitud de l'obra. En total, l'actuació ha costat una mica més de 2,2 milions d'euros, del quals l'Ajuntament n'aporta 1.250.000 i la resta, la Generalitat. Les obres es van iniciar el novembre del 2017.

Altres obres de la Llei de Barris que també han quedat enllestides són les fases 1 i 2 de remodelació de l'edifici de Cal Puigjaner, i també la remodelació del carrer de l'Església. El carrer de l'Església era l'únic del nucli antic on encara no s'havia fet cap tipus d'intervenció per adequar-lo a la línia estètica que tenen la resta de carrers del barri. El projecte ha inclòs la renovació del clavegueram i un nou paviment, amb diversos tons cromàtics en sintonia amb la Tor-re del Rellotge. Aprofitant les obres, l'Ajuntament d'Olesa va encarregar una intervenció arqueològica en aquests espai ubicat en ple nucli antic i a tocar el que va ser el nucli fundacional d'Olesa de Montserrat, és a dir, l'església i l'antic castell d'Olesa, per intentar trobar nous vestigis de la història olesana. També s'ha pràcticament enllestit la restitució de l'antiga portalada renaixentista de l'església i l'arranjament de la Tor-re del Rellotge, que si bé manté la bastida que l'envolta està pràcticament enllestit.

La portalada renaixentista de l'església de Santa Maria s'ha restituït a la seva posició originària, a la façana sud-est, a la plaça Nova, d'on va ser desmuntada l'any 1967. Les pilastres de la portalada s'han restituït barrejant pedres de la portalada original i de noves.