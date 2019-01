El Saló de la Infància d'Igualada ha rebut prop de 15.000 visites

El Saló de la Infància d'Igualada va tancar el dia 4 de gener amb un total de 14.781 visitants, una xifra lleugerament superior a la de l'edició anterior. Des del servei d'Infància i Joventut de l'Ajuntament d'Igualada n'han fet «una valoració molt positiva, tant pel que fa a aquesta afluència de públic, com a l'espai en què es va celebrar, a l'eix temàtic triat en aquesta ocasió i a les activitats que s'hi han desenvolupat».

En aquesta edició, coincidint amb la designació d'Igualada com a Ciutat Europea de l'Esport 2019, el tema al voltant del qual va girar va ser l'esport i l'activitat física, adoptant el lema «Mou-te amb el saló!». D'aquesta manera, es donava continuïtat a la dinàmica, iniciada ara fa uns anys, segons han explicat fonts municipals, d'aplegar lleure i jocs amb continguts útils per al desenvolupament personal dels infants: el 2012 s'havia centrat en els invents, el 2013 en els animals, el 2014 i el 2015 en la música i en la cuina respectivament, el 2017 en el cinema i el 2017 en la tecnologia.

En aquesta edició, a les activitats organitzades per l'Ajuntament se n'hi han sumat d'altres organitzades per una dotzena d'entitats esportives de la ciutat. Així doncs, en total 34 entitats del teixit associatiu igualadí han dut a terme trenta activitats, de manera conjunta o individualment. Precisament, la tinent d'alcalde d'Acció Social, Igualtat, Infància i Joventut, Carme Riera, considera important «la implicació de les entitats de la ciutat que, un any més, s'han involucrat de manera entusiasta per fer del saló un esdeveniment viu, dinàmic i amb propostes per a tothom». Ha posat en valor, a més, la feina de les 88 persones –una directora, 6 coordinadors i 81 monitors– contractades específicament per fer possible el Saló de la Infància. Des del govern municipal es valora també positivament el nou espai de l'Escorxador posat a disposició d'aquest esdeveniment. El fet de disposar de la recentment recuperada ala nord de l'edifici ha permès alliberar espai exterior i incrementar les activitats a l'aire lliure, un fet especialment positiu en una edició que girava al voltant dels esports, l'activitat física i els hàbits de vida saludable. El 35è Saló de la Infància va servir també per recordar l'exregidor que va contribuir a impulsar de manera decisiva el saló a la dècada dels 80, el recentment desaparegut Josep Ramon i Gumà.