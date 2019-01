L'eixugaparabrises és el producte líder, i el seient adaptat del pilot Isidre Esteve, el més singular

Doga es dedica a fabricar diferent peces per a la indústria de l'automòbil. En els seus magatzems tenen fins a 14.000 referències diferents, i entre tots els productes en destaca un que és l'eixugaparabrises. Però aquesta empresa que el 2018 ha facturat 150 milions d'euros també és la responsable d'algun producte més singular, com ara el seient adaptat del pilot Isidre Esteve, que participa en ral·lis com el Dakar gràcies a un desenvolupament tecnològic com aquest, ja que té una paraplegia arran d'un accident de moto. L'alcalde de Castellolí, Joan Serra, va dir que s'havien emocionat en veure que l'empresa que arribava al seu municipi era la mateixa que patrocinava el pilot Isidre Esteve al Dakar. I el director general de l'empresa, Toni Garcia, va aprofitar per explicar que la relació amb el pilot va néixer en el desenvolupament d'una seient emmotllable al cos (coixí intel·ligent) que permet que un paraplègic pugui competir al Dakar.