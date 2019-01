L'empresa Doga crea a Castellolí un nou centre de distribució de recanvis

L'empresa Doga, dedicada a la fabricació de components per a l'automoció, traslladarà a Castellolí el seu call center d'Esparreguera per tal de poder ampliar les seves instal·lacions i el seu servei. Doga té la central i la planta productiva a Abrera, i a Esparreguera, aquesta filial, amb el call center, a través del qual atenen les comandes i fan el repartiment del seu material als mercats europeus. Ahir al migdia es va fer la presentació a Castellolí de la nova implantació industrial a l'Anoia, un acte que va tenir la presència del president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la consellera d'Empresa i Coneixement, la també igualadina Àngels Chacón.

Doga Parts és el nom de la filial de Doga Grup que tindrà la nova seu a l'Anoia. S'instal·larà en una nau de lloguer que li fa a mida Grup Engind al polígon de Can Parera, que tindrà un cost aproximat de 3 milions d'euros. Doga pagarà un lloguer a Engind i farà una inversió per a l'adequació de les instal·lacions a la seva operativa que volta l'1,5 milions. Actualment té 17 persones treballant a Esparreguera, però preveu ampliar la plantilla fins als 25 o 30 treballadors, quan estigui en marxa a Castellolí.

Ocuparà una nau de nova construcció amb més de 5.200 m2 construïts, que ocupen 8 parcel·les del polígon, que sumen gairebé una hectàrea.

Doga té la seu central a Abrera, centres de producció a diversos països, com ara la Xina, on la filial ja és més gran que la mateixa empresa mare. També produeix a Itàlia, l'Índia i Polònia. I té centres de distribució a Estats Units, Mèxic i Brasil. En el seu conjunt, el grup ocupa 1.050 treballadors.

El mes de desembre passat es va anunciar la instal·lació de l'empresa d'alimentació Frime al mateix polígon. D'aquesta manera, les hectàrees de sòl industrial de Castellolí que durant anys han estat buides ara tindran una ocupació del 80 % del total, segons va destacar l'alcalde d'Igualada i president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.

La consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, va destacar que Catalu-nya rep peticions per disposar de terrenys industrials amb força hectàrees i va destacar l'oportunitat que pot suposar per a l'Anoia.

Toni Garcia, director general de Doga, considera l'Anoia com una comarca a tenir en compte per la seva proximitat a Barcelona i les bones comunicacions amb la capital catalana i amb la resta de l'Estat. També va explicar que buscava un espai proper a Esparreguera, on no podia créixer més, per evitar una gran mobilitat de la plantilla i per poder disposar d'una nau en una sola planta.