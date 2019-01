El govern d'Esparreguera ultima el projecte d'ampliació del pavelló

Esparreguera ja té pràcticament enllestit el projecte d'ampliació i adequació del pavelló d'esports, el Castell. El document dels arquitectes es troba a la recta final, però ara arriba el moment de posar-lo a consideració dels grups municipals, del mateix govern i de les entitats esportives perquè concretin les seves necessitats i es pugui fer la millor adaptació al que necessiten els usuaris. Essencialment es tracta de la construcció de l'annex, però la reforma prevista també inclou la millora de l'accessibilitat al pavelló actual.

La proposta ha estat presentada aquesta setmana als grups municipals, en el marc de la Comissió Informativa de Participació, Dinamització i Ciutadania. El pressupost de construcció s'eleva fins als 1,2 milions. Aquesta és una inversió que no està prevista en el pressupost i que s'espera cobrir amb el romanent de tresoreria, amb la qual cosa el projecte ja es durà a terme amb el nou govern en funcionament.

La voluntat de l'equip de govern és completar aquest procés de consulta, tot mirant que la nova instal·lació estigui d'acord amb allò que diu i preveu en les seves conclusions el Pla Director d'Esports. Aquest document és previst que es comenci a redactar el primer trimestre del 2019.

La superfície de l'annex al pavelló serà de 25x15 m, aproximadament un terç del pavelló actual i, estèticament, no suposarà un trencament amb el que és l'edifici actual, segons ha explicat a Ràdio Esparreguera el regidor d'Esports, Toni Molar. «No serà de formigó, serà d'obra i metall reforçat i tindrà més finestres per optimitzar la llum i millorar l'eficiència energètica de l'edifici», ha apuntat. El temps previst d'execució serà inferior a un any i l'obra inclourà també l'adaptació de l'actual pavelló a normativa, sobretot pel que fa a l'accessibilitat.

La construcció de l'annex al pavelló formava part del pacte per a l'aprovació del pressupost del 2017 a què va arribar el govern municipal amb el PDeCAT per poder recollir la demanda d'espais esportius suficients per a les activitats dels diferents clubs. Molar ha destacat el compliment del compromís i assegura que ara es farà la tramitació final.