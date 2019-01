L'Ajuntament de Masquefa en bloc exigeix el tancament de l'abocador de Can Mata

Tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Masquefa s'han aliat per exigir el tancament de l'abocador de Can Mata. El consistori, que engega aquest divendres una campanya de signatures per exigir al govern de la Generalitat que prengui cartes en l'assumpte, s'ha plantat per dir "prou". Per boca de l'alcalde, Xavier Boquete, demanen a l'executiu que vetlli pels interessos de la població i no pels beneficis econòmics de la concessionària, Cespa. A més, denuncien que des que van presentar queixes al projecte d'ampliació, no estan cobrant la partida econòmica que rebien per sufragar les molèsties i se'ls ha apujat el preu per fer ús de les instal·lacions.