L'entitat d'ajut als afectats per malalties rares farà un festival a l'Ateneu igualadí

L'entitat MPS dedicada a l'atenció de les famílies d'anoiencs amb malalties minoritàries prepara per al proper dissabte dia 19 l'Igualada Show Festival, que es farà al Teatre Municipal l'Ateneu.

Es tracta d'una jornada en què entitats culturals organitzen diferents actuacions amb la finalitat de recollir diners per a l'entitat. El festival començarà a 2/4 de 7 de la tarda. Hi actuaran Hopeta Street Band, Escola de Música Readmusik, Combo de l'Escola Municipal, Orquestra de Guitarres de l'EMMI, Albert Gámmez, Maria Teresa Monclús i Àngels Miró, Scola Cantorum, Quico Tretze, Roger Argemí, No Fear Duet, Trini Onieva i Gemma Gallego, Gemma Gallego i Gemma Rojas, entre d'altres.

La trajectòria de MPS és molt intensa en els darrers anys. Des de la seva constitució que no ha parat de créixer en nombre d'afiliats i sobre tot d'activitats i projectes portats a terme. Els pares impulsors d'aquesta entitat han estat molt actius, han donat a conèixer aquestes malalties i han promogut la recerca.