Tots els grups polítics de Masquefa fan un front comú per tancar l'abocador de Can Mata

Tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Masquefa s'han aliat per exigir el tancament de l'abocador de Can Mata. El consistori, que va iniciar ahir una campanya de recollida de signatures per exigir al govern de la Generalitat que intervingui en l'assumpte, s'ha plantat per dir «prou». Per boca de l'alcalde, Xavier Boquete, demanen a l'executiu que vetlli pels interessos de la població i no pels beneficis econòmics de la concessionària, Cespa. A més, denuncien que des que van presentar queixes al projecte d'ampliació, no estan cobrant la partida econòmica que rebien per sufragar les molèsties i se'ls ha apujat el preu per usar les instal·lacions.

Representants dels grups municipals del PDeCAT, PSC, ERC, CUP i PP de Masquefa van comparèixer davant dels mitjans de comunicació, ahir, per anunciar l'inici d'una campanya de recollida de signatures per exigir el tancament de les instal·lacions. L'objectiu, assolir prop de 5.000 signatures –el municipi ronda els 9.000 habitants-, que seran traslladades al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Segons Boquete, després de les dues mocions aprovades per unanimitat al consistori per exigir el tancament de l'abocador, s'ha optat per aquesta via en considerar que és el moment de «la participació del poble». A més, ha avançat que les accions «no acabaran aquí».

El batlle va reiterar que la paciència del poble ha tocat fons i que ja han estat «prou solidaris». Tot i que les instal·lacions s'ubiquen al municipi veí dels Hostalets de Pierola, consideren que ja han estat prou damnificats i que el recent projecte d'ampliació de les instal·lacions ha estat la gota que fa vessar el got.

Va insistir en l'impacte mediambiental que té l'abocador i la pudor amb la qual han de conviure constantment. Per aquesta raó, demanen a l'Agència de Residus de Catalunya i la Generalitat de Catalunya que deixin de posar per sobre els interessos de la concessionària de les instal·lacions, Cespa, i n'exigeixin el tancament.

Segons dades facilitades pel mateix alcalde, l'empresa s'embutxacaria prop de 500 milions d'euros amb l'ampliació. Boquete també ha volgut respondre a l'alcalde dels Hostalets de Pierola, Daniel Vendrell.