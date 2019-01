Vilanova del Camí presenta un llibre il·lustrat sobre la història del poble

Vilanova del Camí tindrà aviat un nou llibre sobre el passat històric del municipi anoienc. Traços d'un poble. Breu història il·lustrada de Vilanova del Camí és un projecte cultural del consistori dirigit per l'arqueòloga i professora Silvia Marín Ortega, a qui acompanyen l'historiador Xavier Bermúdez López (text) i l'il·lustrador i també restaurador Domingo López González (part gràfica).

La presentació del llibre, que es preveu que es pugui adquirir pels volts de Sant Jordi, es va fer ahir a la tarda a Can Papasseit de Vilanova del Camí, en el marc de les festes de Sant Hilari, amb la presència de l'alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte; la regidora de cultura, Imma González; Marín i Bermúdez, i el responsable del disseny i la maquetació, Manolo Cano. L'il·lustrador Domingo López hi va participar virtualment. L'acte el va conduir Marissa Martínez, responsable de comunicació de l'Ajuntament.

Els autors del text van explicar a Regió7 que «hem volgut crear un projecte molt gràfic, on les il·lustracions fossin les protagonistes per traduir tota la base científica a un públic ampli i general, des de nens de l'escola fins a adults». A Traços d'un poble es narra la història de Vilanova del Camí, des dels primers registres arqueològics trobats fins a l'actualitat, en 20 làmines en aquarel·la, moltes d'elles a doble pàgina, on les pintures de López escenifiquen amb detall científic les didàctiques explicacions de Marín i Bermúdez. «Cada un dels cinc capítols comença amb una vista d'ocell del territori» –detallava Marín– «per allunyar-nos d'una visió clàssica del retrat històric i mostrar el dia a dia, apropar-nos a les persones que l'habitaven i retratar què hi feien».

Bermúdez, que ha participat en la prospecció aèria del Vilar del Met, un jaciment preromà de la zona conegut des del segle XIX, comentava que «per construir el trencaclosques que explica com hi vivien els ibers ens fixem, per exemple, en el creixement variable del cereal, part del qual està plantat just a sobre del jaciment, mentre que una altra part arrela en parcel·les que sempre han estat camp». Marín, que entre altres projectes d'excavació ha treballat també en prospeccions geofísiques sobre altres jaciments ibers, comentava que «si el subsol és argilós o de terra flonja i les estructures són de pedra, els resultats són bastant bons, però si el subsol està molt remenat, la interpretació és complicada».

La narració conté petites píndoles que aprofundeixen no només en els jaciments de la zona, sinó també en el període medieval, la reconversió econòmica dels segles posteriors a la guerra civil catalana i en la figura de Natividad Yarza, primera alcaldessa de Catalunya, a Bellprat (1934), i durant el passat segle XX.