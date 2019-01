Calaf fa passos de vianants més segurs al carrer per accedir a l'escola de primària

Calaf repinta i millora els passos de vianants del carrer Pius Forn de Calaf, per fer més segura la circulació a peu a l'entorn de l'escola de primària Alta Segarra. L'actuació va començar ahir, dilluns. La intervenció preveu fer millores en l'accessibilitat dels passos de vianants i la reducció de velocitat dels vehicles mitjançant la construcció de tres passos elevats.

El carrer Pius Forn se situa al centre de la població entorn de l'escola de primària Alta Segarra, on estudien uns 400 alumnes. La dimensió de l'escola fa que hi hagi moments de gran afluència de vehicles i persones que hi circulen a peu. I l'Ajuntament destaca que l'atenció encara és més alta que en altres punts perquè es tracta d'infants.

Tanmateix, també és una zona de pas molt freqüent per part dels veïns de la Plana del Vidal i de la Pineda cap al centre de la població on s'hi realitza el Mercat de Calaf els dissabtes i on es concentra la major part del comerç. Per aquest motiu, segons expliquen fonts dels govern local, «s'ha decidit millorar l'accessibilitat d'alguns dels passos de vianants que actualment no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i que, a més, moltes vegades per travessar el carrer es necessari trepitjar el parterre d'una jardinera».

Les obres creen un gual adaptat per accedir al pas de vianants, pavimentant part d'aquest parterre sense afectar els plataners que hi ha al carrer i creant uns escocells (proteccions de l'arbrat) a banda i banda del gual.

El govern municipal també vol portar a terme la construcció de tres passos de vianants elevats amb l'objectiu de disminuir la velocitat del trànsit rodat i eliminar les bandes reductores que existeixen actualment en aquest carrer. Tot es les actuacions s'inclouen en una política de pacificació del trànsit.