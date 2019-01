El Govern es compromet a posar en marxa els nous jutjats de Martorell l'any 2024

Martorell tindrà nous jutjats el primer trimestre de l'any 2024, segons ha anunciat aquest dijous el Departament de Justícia. L'objectiu és resoldre la dispersió actual dels diferents serveis judicials, que quedaran tots agrupats en un nous palau de justícia construït a tocar de l'estació Martorell Central, als terrenys cedits per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). La previsió del Govern és les obres comencin el juliol del 2022, amb una inversió de 8 milions d'euros. El projecte es basa en un edifici de més de 5.000 metres quadrats, ampliant els 2.300 m2 en què actualment es reparteixen els diferents serveis dels jutjats. "Això és el punt i final d'una situació insostenible", ha afirmat la consellera Ester Capella en una visita al solar on es farà l'obra.

La construcció del nou palau de justícia és una reivindicació que Martorell arrossega de fa anys, i que va estar a punt de desencallar-se el 2006. En aquell moment, l'Ajuntament i la Generalitat van arribar a un acord per construir els nous jutjats en uns terrenys entre les avingudes Pau Claris i Montserrat, però l'operació va quedar fallida perquè l'Agència Catalana de l'Aigua va advertir que el solar era inundable.

Des d'aleshores, l'Ajuntament ha persistit en demanar un nou espai. Tretze anys després, confia en resoldre, a la fi, un "punt negre" de la ciutat, tal com ha destacat l'alcalde Xavier Fonollosa aquest dijous. "Els astres s'han alineat" ha celebrat Fonollosa, en relació a l'acord entre FGC –propietari inicial dels terrenys-, el Departament de Justícia –executor de les obres- i l'Ajuntament, mentre ha garantit que aquest mes de gener el ple municipal resoldrà l'últim tràmit urbanístic necessari per iniciar la construcció.

En aquesta mateixa línia, la consellera Ester Capella ha assegurat que les actuals dependències judicials "no reuneixen les condicions que haurien de reunir", tenint en compte que estan disgregades a la planta baixa de diversos edificis plurifamiliars, en espais reduïts i amb deficiències estructurals. Capella ha garantit que el nou edifici oferirà un espai més ampli, assegurant que permetrà acollir tots els serveis i ho farà d'una forma "més segura".

Al seu torn, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, ha aplaudit l'entesa per cedir els terrenys i ha volgut posar en valor la "intermodalitat" que tindrà el nou edifici judicial, situat just al costat de l'estació Martorell Central, tot augurant que la coincidència de serveis farà incrementar els usuaris d'FGC.



135.000 habitants



El partit judicial de Martorell atén 135.000 habitants de diferents municipis del Baix Llobregat i l'Anoia, i compta amb set jutjats de primera instància i instrucció. La plantilla la formen 86 persones, entre jutges, Deganat, Fiscalia i metges forenses. Justícia ha remarcat aquest dijous que la construcció del nou edifici no comportarà, a curt termini, cap increment de personal. En un futur, sí que es preveu el desplegament de l'Oficina Judicial.



Capella defensa la nova guàrdia de delictes lleus a Barcelona



D'altra banda, davant la negativa dels jutges d'instrucció de la ciutat de Barcelona de no acceptar la posada en marxa del segon jutjat de guàrdia de delictes lleus per falta de funcionaris, Capella ha dit que el problema no és la manca de funcionaris, sinó de jutges, cosa que no depèn de la Generalitat. Per això, ha dit que el departament ha posat a disposició nous funcionaris per obrir aquest nou jutjat.



Defensa de la direcció de Brians



Pel que fa al relleu a la direcció del centre penitenciari Brians 1, la consellera ha sortit en defensa de Josep Font, que va dimitir després d'haver rebut diverses amenaces. "Cada persona té els propis límits que està disposat a suportar, però això no vol dir que al Departament no compartim les polítiques que va desplegar", ha afirmat Ester Capella, que al mateix temps també ha lloat el projecte de la nova directora, Gemma Torres. Segons la consellera, la directora entrant "es farà càrrec de totes les modificacions que s'havien de fer i que havia engegat el director anterior".