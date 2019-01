Iguana estén fibra òptica a la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia

L'operador de telecomunicacions de l'Anoia, Iguana, està enllestint els treballs per desplegar la fibra òptica a Vallbona d'Anoia i la Torre de Claramunt. Mentre que en els primers dels casos preveu ja començar a tramitar altres aquest mes de gener, a la Torre les tasques d'estesa han començat per la Torre Baixa, la Torre Alta, Camaró, la Rata i el Xaró i, entre febrer i març, és previst Vilanova d'Espoia i Les Pinedes d'Armengol. La companyia, amb seu a Igualada i Masquefa, preveu fer arribar aquest 2019 la seva pròpia xarxa de fibra òptica també als municipis de Capellades, Castellolí, Copons, Clariana i Cabrera d'Anoia.

La inversió duta a terme per la companyia anoienca és cofinançada per l'empresa i un programa del fons FEDER destinat a fer arribar connexió d'alta qualitat a indrets on hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet.

Iguana és un operador de telecomunicacions que desplega la seva pròpia xarxa de fibra òptica i de radioenllaç i que ofereix serveis d'Internet, telefonia mòbil i telefonia fixa tant a empreses com a particulars. Té les seus a l'Anoia i també el seu àmbit de treball més immediat. Manté una línia de creixement ascendent en els dar-rers anys.