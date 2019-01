Jordi Cuadras busca a Bilbao un model per capgirar el Rec d'Igualada

El candidat d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, s'ha reunit amb l'alcalde de Bilbao per prendre nota dels canvis urbanístics que va tenir i té una ciutat que ha encara les darreres dècades en una plena transformació en la relació de la trama urbana i la ria que la travessa. Cuadras ha explicat que ha visitat el govern de Bilbao per aprendre i que torna de la visita amb la idea que els objectius que es plantegi poden ser possibles.

El candidat Cuadras anuncia que aquesta és la primera d'una sèrie de visites que vol fer a ciutats espanyoles. Cuadras es va reunir amb el govern de la ciutat per conèixer les seves polítiques en matèria de transformació urbanística, mobilitat i habitatge. El candidat a l'alcaldia d'Igualada va afirmar que «l'aprenentatge més important que ens emportem de Bilbao és que quan una ciutat té una meta definida i ganes, entusiasme i il·lusió per aconseguir-la, tots els somnis són possibles». I va afegir que «això és el que volem per a Igualada: un govern amb un objectiu il·lusionant que transformi Igualada i la faci millor».

Jordi Cuadras i el seu equip van ser rebuts pel tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Bilbao, Alfonso Gil, que va explicar com havia afrontar la ciutat la transformació del seu antic barri industrial per fer-lo un lloc on «viure, treballar i ser feliç».

Bilbao està impulsant, en aquests moments, una nova fase d'aquesta transformació, ja que està creant un nou barri amb habitatge, comerç i activitat econòmica en una zona de la ciutat que era industrial, situació que és molt similar a la del barri del Rec d'Igualada.

Cuadras també va voler conèixer quines fórmules urbanístiques fa servir Bilbao perquè els projectes siguin realitat amb criteris com la col·laboració publicoprivada a través de la qual els propietaris participen en els projectes i la mixtura d'usos. Gil va explicar a Cuadras, segons fonts de la seva candidatura, que «el més important per a una ciutat és que lluiti per un model propi, que hi hagi una visió clara i a partir d'aquí aconseguir que tots els actors implicats remin conjuntament. A Igualada, cal que somieu i feu realitat els somnis perquè segur que són possibles».

Una altra de les reunions la va mantenir amb el regidor d'Habitatge, Goyo Zurro, que va exposar al polític igualadí la política d'habitatge de la ciutat. Bilbao és la ciutat de l'Estat amb més habitatge públic i aquest any 2019 celebren els 100 anys de les primeres promocions que van impulsar. Ajudes al lloguer, a la rehabilitació o llogar els pisos buits són algunes de les mesures que impulsa l'Ajuntament.

Cuadras i el seu equip també han estats rebuts pel gerent de la mobilitat vertical de Bilbao, en-carregat de gestionar les escales mecàniques i els ascensors que salven els desnivells que té la ciutat i garanteixen la connexió nord-sud. Pel que fa a la mobilitat, des de fa pocs mesos Bilbao ha convertit a velocitat 30 molts dels carrers, la qual cosa els porta a tenir menys contaminació, menys soroll i que les bicicletes puguin anar per la calçada amb tranquil-litat i seguretat.