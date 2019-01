Capella preveu que Martorell tingui uns jutjats nous el 2024

La situació insostenible dels actuals jutjats de Martorell té data de caducitat. No immediata. Però ahir, el govern de la Generalitat a través de la consellera de Justícia, Ester Capella, va anunciar l'acord per disposar dels terrenys per fer un palau de justícia nou i els terminis per executar les obres. La consellera va afirmar en presència de l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el president del consell d'administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, que s'està duent a terme la redacció dels projecte de construcció, que l'edifici tindrà 5.000 m2, i que el pressupost de l'obra és de 8 milions d'euros. El pla d'execució serà de 20 mesos i es preveu que s'executi entre el 2022 i el primer trimestre del 2024, data en que es va anunciar l'obertura del nou equipament.

Capella va explicar que el projecte seguia el treball que ja havien iniciat el seu antecessor, Carles Mundó, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa. Per poder arribar a la presentació d'ahir ha calgut l'acord de FGC i que l'Ajuntament fes una modificació del planejament urbanístic del territori per poder tirar endavant la construcció del nou edifici. Font, per la seva banda, va indicar que l'espai ja ha estat cedit al departament de Justícia.

Font va voler recordar que l'equipament intermodal previst inicialment en aquest solar, al costat nord de la via, entre Martorell-Central i el Torrent dels Llops s'ubicarà en un nou espai encara per determinar.

L'objectiu és resoldre la dispersió actual dels diferents serveis judicials, que quedaran tots agrupats en un nous palau de justícia construït a tocar de l'estació Martorell Central, als terrenys cedits per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). La previsió del Govern és les obres comencin el juliol del 2022, amb una inversió de 8 milions d'euros. El projecte es basa en un edifici de més de 5.000 metres quadrats, que amplien els 2.300 m2 en què actualment es reparteixen els diferents serveis dels jutjats. «Això és el punt final d'una situació insostenible», va afirmar la consellera Capella en una visita al solar on es farà l'obra. La reivindicació s'ha reiterat en els darrers anys.