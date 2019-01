Cividanes acusa Trucharte de governar a la seva sense respectar els acords amb els seus socis

El trencament de Cividanes i el seu grup amb l'alcaldessa neix, segons el mateix regidor, de «la intromissió de Trucharte en la tasca que duen a terme les regidories», de la diferència en temes com ara la municipalització del servei de neteja (que Cividanes diu que té una despesa superior a la que hi havia amb el model de contractació a una empresa privada), al conflicte per la construcció d'una zona per poder fer un bar restaurant a la piscina i, de manera molt especial, a la creació d'una zona urbanística amb vocació comercial (que Cividanes manté que ha de ser d'ús mixt, comercial i habitatge) i que Trucharte va portar a aprovació d'Urbanisme de la Generalitat amb el desacord de la resta de grups. Per a Cividanes, «Noemí Trucharte només hi és per enganyar», ha assegurat el cap del grup IPV-VV.



Humbert retreu la inestabilitat

Per la seva banda, la regidora Meritxell Humbert, ara al grup mixt després de deixar ERC, ha lamentat la situació de desgovern que es genera i les escasses solucions que hi ha en els 4 mesos que queden per tancar el mandat. Lamenta la inestabilitat que es genera i afirma que «el govern de la Trucharte mai ha tingut projecte de ciutat, ni previsió, organització o capacitat de diàleg».