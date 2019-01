El conseller Bargalló afirma que en el cas de violència sexual de Berga la informació «no ha de quedar tancada»

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Berga fan un seguiment conjunt del cas de violència sexual que hauria comès un professor de l'Escola Municipal de Música de Berga a una alumna del centre que en el moment de la relació era menor de 16 anys. La víctima ha interposat denúncia i l'Escola i l'Ajuntament van posar els fets a mans de la Fiscalia. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat aquest divendres al matí en el decurs d'una visita a centre educatius de l'Anoia, que en casos com aquests hi ha "intol·lerància zero" i s'ha mostrat en desacord amb el fet que no s'hagi explicat el problema, conegut de fa mesos, fins ara.

El conseller d'Educació Josep Bargalló ha assenyalat que, en tant que el centre és municipal, li correspon a l'Ajuntament de Berga informar pas a pas d'algun altre cas o novetats en relació a la denuncia presentada per la ex-aluman de l'escola de música, sobre la situació de violència sexual que va patir per part d'un ex-professor del centre. Des del departament, Bargalló ha volgut subratllar la «tolerància zero davant actituds discriminatòries, de persecució o violències de qualsevol tipus». En declaracions a Regió7 el conseller Bargalló ha dit que «tant l'ajuntament de Berga com la Inspecció educativa van informant al Departament d'Educació» sobre el cas i més enllà, ha descrit que «el nostre sistema educatiu, tot i tenir una tendència a preservar-se a ell mateix ha d'entendre sempre, que qui necessita una reparació i un reconeixement és la víctima».

El cas de violència sexual de Berga ha posat sobre la taula el silenci mantingut pel centre. Sobre aquest aspecte, Bargalló ha assenyalat els protocols d'actuació: «En aquests moments estem revisant tots els protocols que tenim, també sobretot, els de violències contretes. La pràctica ens indica que alguns d'aquests protocols provoquen que la informació quedi tancada. Aquest ha està un dels casos en que la informació ha de sortir en la seva justa mesura, però no ha de quedar tancada», ha valorat el conseller. «Hi ha casos en els que s'ha d'actuar en contundència, alhora que amb transparència, perquè el millor missatge que podem donar a la societat és que quan s'actua de forma incorrecta, nosaltres actuem amb duresa contra qui ho fa».

Com a valoració general de casos vinculats a violències masclistes, des del departament es comenta que «malauradament no és un cas únic en el nostre país. Són casos aïllats però que existeixen i nosaltres, com a autoritat educativa hem de posar les eines perquè no succeeixin, per prevenir-los i poder actuar en contundència, un cop en tinguem coneixement».

Finalment i en relació a una possible proposta de modificació de conceptes en el codi penal per acotar o definir millor els conceptes que graduen les penes, com són «agressió sexual» i «abús», el conseller ha assenyalat les limitacions competencials sobre aspectes jurídics i fiscals, si bé ha comentat que «evidentment, les lleis de violència masclista són millorables. Ara bé, també caldria millorar l'aplicació de l'actual legislació. Tots som conscients que les lleis actuals no s'apliquen de forma correcta des de la justícia. I en l'àmbit escolar també tenim molta feina a fer, sobre què és la formació, la prevenció i l'educació. Aquest és un compromís que el departament assumeix», ha conclòs Bargalló.