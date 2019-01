Dos anys d'una moció que ha descarrilat

? El gener del 2017 quatre grups representats al ple de Vilanova del Camí consumaven un acord per apartar de l'alcaldia el grup de vilanovins que havia conduït els designis de la població des de les primeres eleccions municipals. Com a curiositat quedarà que el canvi va ser del PSC al PSC, passant per un període de govern del V-365. És a dir, el PSC a través de Joan Vich havia mantingut l'alcaldia durant més de tres dècades, i després d'un trencament intern del partit a Vilanova es va produir un canvi de nom, sense canviar el grup. El PSC històric de Vich es va reencarnar en V-365 i va renovar el lideratge: del mateix Vich a Vanesa González, que ja havia estat alcaldessa en el darrer any del mandat anterior.

La tensió entre la nova direcció del PSC, que aviat va liderar la mateixa Noemí Trucharte, i el grup que n'havia estat apartat (la direcció comarcal i la nacional es van posar al costat de Trucharte) va portar les dues formacions a una situació d'enfrontament molt dur. Als plens hi havia molta tensió abans de la moció de censura, i va ser-hi tant o més en els plens posteriors. Tot aquest procés va deixar ferides obertes, que difícilment es poden tancar. PSC i V-365 són avui dues formacions que sociològicament podrien compartir bona part dels seus votants.

D'altra banda, la situació actual és fruit d'un gran fragmentació del vot, i de cara a les eleccions del maig, a hores d'ara es preveu que també hi hagi una gran proliferació de grups que voldran tenir cadira al ple de Vilanova.