El govern de Vilanova de la socialista Trucharte, en minoria i bloquejat

El grup Independents per Vilanova-Veïns amb veu (IPV-VV), que lidera Juan Manuel Cividanes, ha demanat a l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte (PSC), sortir del govern. Amb la seva marxa, l'executiu local, que és fruit de quatre formacions que van coincidir en l'interès per presentar una moció de censura i fer fora l'anterior alcaldessa, Vanesa González (V-365), queda bloquejat i, en bona part, inoperatiu. El trencament és un fet i dilluns s'hauria de fer efectiu en el ple previst, que serà el primer de l'any.

Cividanes ha demanat a Trucharte que faci fora del govern actual els dos regidors de la seva formació i espera que «dilluns l'alcaldessa ho faci efectiu». El govern actual el formen 9 dels 17 regidors (3 del PSC, 3 de VA!, 2 d'IPV-VV i 1 de Decide), que alhora és la xifra mínima per garantir una majoria al ple. Sense els dos regidors d'IPV-VV, el govern és de 7 membres i queda en inferioritat respecte dels 8 actuals de l'oposició, i els 10 que hi podria haver s'hi si sumen els dos del grup de Cividanes.

De fet, però, no cal fer gaires càbales. A hores d'ara, el govern de Trucharte està bloquejat. No ha pogut aprovar les taxes municipals per al 2019, ni la liquidació dels comptes del 2017, i el govern ja no ha presentat els comptes per al 2019. I les possibilitats que alguna d'aquestes eines bàsiques es pugui desencallar són mínimes si es tenen en compte les relacions de Trucharte amb la resta de grups de l'oposició.

L'extrema tensió que es va viure en el procés que va liderar Trucharte per ser alcaldessa de Vilanova del Camí va fer que no quedessin ni portes obertes ni ponts de diàleg estables amb l'oposició, i qualsevol suport que pogués rebre de V365, ERC, CiU o la independent Meritxell Humbert, caldria qualificar-lo de sorpresa majúscula. Al mateix temps, però, és difícil fer canvis al govern. Almenys, fer-los a través d'una moció de censura, perquè els regidors només en poden presentar una en cada mandat, i en el cas de Vilanova, la van presentar els 9 que la van presentar.

Els problemes al govern de la socialista Trucharte va arribar pocs dies després de signar l'acord del pacte davant notari. La municipalització del servei de la neteja enlloc de ser un alleujament per a l'economia local ha estat un càrrega, i aquí la líder socialista va tenir el primer pols amb els seus col·legues de govern. Els dos regidors d'IPV-VV ja van plantejar un caixa o faixa a la primavera passada i veient que no se'n sortiria, Cividanes va posar com a data límit al suport: final del 2018, coincidint amb el darrer pressupost aprovat.