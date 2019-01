Educació dona suport al menjador gestionat pels pares a Igualada

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va aprofitar la seva visita a Igualada i Santa Margarida de Montbui per fer un recorregut i estudiar els diferents models de gestió de l'espai del migdia (els menjadors) a escoles de l'Anoia. El departament té aturat un projecte per regular aquests espai perquè les associacions de pares es van queixar que la normativa que es volia aprovar els deixava sense possibilitat de continuar gestionant aquests temps no lectiu, però també d'escola.

Bargalló va visitar 5 models de gestió del «temps del migdia»: un centre sense servei, un segon amb servei parcial, un tercer on el servei estava gestionat pel Consell Comarcal de l'Anoia, un quart on la gestió del Consell Comarcal era compartida amb l'AMPA i un dar-rer on «el temps del migdia» estava gestionat íntegrament per l'AMPA del centre.

Després de veure la pluralitat de models, el conseller Bargalló va explicar que «és una realitat molt diversa, que caldrà ordenar a partir del que assenyala la normativa europea, però amb una qüestió prefixada clara: aquelles AMPA que ho gestionen directament i de forma exclusiva, caldrà preservar que ho puguin fer. La resta de centres on els serveis es gestionen de forma directa hauran de tenir una ordenació adequada a la normativa, des d'una perspectiva d'interès dels aspectes de salut i educatius de l'espai, no d'aspectes economicistes», va afirmar.

Bargalló va afegir, analitzant el cas de l'escola Ramon Castelltort, que «amb l'únic centre gestionat solament per l'AMPA hem arribat a aquesta conclusió i és que no podia ser cap altra: el centre ho està fent molt bé, ho ha de continuar fent i el departament hem de garantir que ho puguin continuar fent».

Finalment, en relació amb si «el temps del migdia» i més concretament, l'horari de menjador serà o no recollit en la nova proposta de decret com a obligatori i universal, el conseller ha apuntat que «el primer pas és aconseguir que sigui un servei educatiu», per més endavant, a llarg termini, pugui plantejar-se que es consideri «espai educatiu».

El conseller va dedicar pràcticament tot el dia a l'Anoia. Al matí va iniciar la visita a tres centres educatius de Santa Margarida de Montbui, acompanyat de l'alcalde Teodoro Romero, i a la tarda en va veure dos mes d'Igualada, a part del tema menjador. A la capital de l'Anoia també va visitar l'Ajuntament i hi va ser rebut per l'alcalde, Marc Castells. La directora dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, Dolors Colell, va fer la visita amb el conseller. Bargalló va ser a l'institut Joan Mercader i a l'escola Pare Ramon Castelltort, d'Igualada, i al matí, a l'institut de Santa Margarida de Montbui, a l'escola Antoni Gaudí i a la García Lorca.

La visita forma part de l'acció de govern per conèixer de primera mà algunes de les mancances dels centres, que, un cop es posen en contacte amb els Serveis Territorials, presenten precs, demandes i observacions.

La primera reunió la va mantenir amb l'equip docent de l'institut de Santa Margarida de Montbui, on, segons la directora, Montser-rat Costa, es va demanar un acompanyament per part de la conselleria en la formació del professorat per encarar la valoració competencial dels currículums, subjecta a la nova ordre d'avaluació dels equips docents dels centres catalans. Responsables del centre de Montbui també van subratllar que, si bé durant les retallades del 2009 l'equip docent no se'n va ressentir com havia passat en altres centres, a l'institut de Santa Margarida de Montbui segueixen tenint mancances en l'equip administratiu, ja que, per ràtio, per exemple, haurien de disposar de dos auxiliars de secretaria quan actualment segueixen tenint un professional assumint les tasques.

L'equip directiu de l'escola Gaudí, segon centre visitat pel conseller Bargalló, va demanar que es revisi el projecte d'obres del centre per intentar eliminar les goteres que hi ha a les aules i que les finestres tanquin bé perquè hi ha molts desajustos. També van comunicar al conseller que algunes de les subvencions rebudes no s'ajusten a la realitat d'un centre que demanda més quantitat de material tecnològic i, per exemple, menys llicències de llibres digitals, la renovació de les quals té un preu al qual el centre no pot fer front a posteriori.

Els alumnes de 5è A de l'escola Gaudí van llegir una carta al conseller, que posteriorment li van entregar, on, a més de recollir alguns dels precs per millorar l'ensenyament del centre, li van agrair la seva presència i li van demanar que es recordi d'ells i del seu pas per l'escola.

Finalment, al col·legi García Lorca li van exposar les dificultats que tenen les escoles inclusives en relació amb millorar el seguiment per a casos d'alumnes amb trastorns d'aprenentatge i absentisme escolar.