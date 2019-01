Creu Roja i Betesda supleixen el banc d'aliments de Càritas a Esparreguera

L'Ajuntament d'Esparreguera garantirà que hi hagi al municipi una assistència per atorgar aliments bàsics a les famílies que no poden disposar d'aliments diaris per manca de recursos econòmics. Càritas Esparreguera va anunciar fa pocs dies que deixa de prestar el servei de lots d'aliments i l'entrada en vigor de la targeta moneder al principi del 2018 porten la regidoria de Serveis Socials a reestructurar la prestació d'aquest ajut

La regidoria de Serveis Socials mantindrà aquest ajut, que es presta a unes tres-centes famílies d'Esparreguera, a través de dues entitats que ja oferien el servei, Creu Roja del Baix Llobregat Nord i Betesda.

La regidora de Serveis Socials, Maria Vallejo, va dir a Ràdio Es-parreguera que caldrà distribuir la setantena de famílies que atenia Càritas entre les altres dues entitats. Maria Vallejo va manifestar preocupació «perquè Càritas tenia accés a aliments frescos i a productes per a nadons a través del Banc dels Aliments. Ara només tindrem els que ens arriben des de la Unió Europea». La regidora de Serveis Socials va apuntar que la solució ideal serà dotar de més diners les targetes moneder que fan servir, des de fa mesos, les famílies beneficiàries de l'ajut, però que caldrà que acabi el contracte actual per tal d'incloure-ho en una nova licitació del servei.



La decisió de Càritas

Després de molts anys prestant el servei d'aliments, en coordinació amb els Serveis Socials municipals, Càritas, entitat de l'església catòlica, ha pres la decisió de dedicar els seus recursos a accions menys assistencialistes, en sintonia amb el posicionament de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. La decisió és efectiva des de final de desembre i coincideix amb el que també ha passat a altres poblacions catalanes. La coordinadora de Càritas a la nostra vila, Rosa Pol, va dir en declaracions a la mateix emissora municipal que «la targeta moneder cada cop està més instaurada i nosaltres creiem que podem dedicar-nos a d'altres necessitats que no estan cobertes».

Tot i que els diferents projectes es troben encara en una fase inicial, es valoren opcions com l'acompanyament a la gent gran que viu sola o l'atenció d'infants i joves.