Els joves d'Unió de Pagesos veuen massa difícil el relleu a les masies

Els joves agricultors de Catalunya d'Unió de Pagesos es van reunir a Igualada per debate sobre el seu futur i les condicions en què arriba la nova Política Agrària Comuna (PAC) del 2021 i el 2027. Quan s'està pendent de rebre el text complet, des de Joves d'Unió de Pagesos asseguren trobar-se en una situació d'incertesa.

Segons valoren, les darreres PAC aplicades al territori no recullen part dels interessos del sector ja que «sobre la nova PAC tenim les nostres queixes. Amb la darrera política era gairebé obligatori, segons el nombre d'hectàrees que conreaves, plantar fins a tres tipus de cereals diferents. Aquesta i moltes altres mesures formaven part de la bateria de requisits mediambientals que es van ampliar PAC rere PAC. Amb la nova directiva de la UE aquest punt passa a ser obligatori, i això vol dir que si abans podies no cobrar el 100% si no seguies la recomanació, ara se't penalitzarà. A més, estem esperant de llegir la lletra petita de la nova PAC, ja que se'ns ha comentat que tindrà més requisits mediambientals. Des de Joves d'Unió de Pagesos».

La situació actual per a la revitalització del sector la veuen ara com ara difícil. «Començar des de zero per fer de pagès és gairebé impossible», va assenyalar Jordi Pedrós, membre de l'entitat i que formarà part de l'equip de treball. «El relleu és un dels punts que volem potenciar, intentar recollir i continuar una explotació abans que tanqui si està mancada de relleu generacional, crear ajudes per fer els tràmits adients per passar-la d'un agricultor que es jubili a un jove agricultor», va comentar. «La pagesia és un sector que sempre costa, i el relleu generacional encara més. Tenir present una millor forma per a la incorporació de joves sempre és bo». Amb la formació del grup de treball esperen recollir més observacions i experiències per part de la joventut pagesa per poder afrontar amb més arguments el període de negociacions que s'obrirà per acabar de perfilar la futura PAC.

Durant l'assemblea també es va tractar els hàbits alimentaris que en els darrers anys han crescut entre la població. «Cada vegada es parla més de dietes veganes i vegetarianes», va observar Pedrós. «A Catalunya tenim la dieta mediterrània, reconeguda com a patrimoni per la UNESCO, i creiem que cal defensar-la, sempre respectant la resta d'opcions».

Finalment, en els darrers anys el model cooperativista ha viscut algun cas de malversació de fons. En relació amb mantenir un model financer basat en la regionalització dels fons per canalitzar millor les ajudes econòmiques i els fons comuns.