La pluja fa endarrerir la sortida dels Tres Tombs d´Igualada

La pluja i el mal temps de primera hora del matí ha provocat que gremis i colles no es reunissin al mateix lloc. Si be l'esmorzar tradicional es mantenia a Can Masarnau, altres grups de genets i carruatges provinents d'Esparreguera han escollit l'esplanada del carrer del Rec, a l'oest d'Igualada, per reunir-se i prepara-se per uns Tres Tombs que el temps vaticinava passats per aigua.

Però de la pluja s'ha passat a un dia rúfol i si bé amb mitja hora de retard, els Tres Tombs de la 197ª edició de la Festa del Gremi dels Traginers d'Igualada ha començat a trotar pel centre del municipi, l'avinguda Balmes, el carrer Joan Maragall i el tram del passeig Verdaguer que arriba fins el carrer Òdena.

Durant l'acte central de la Festa dels Traginers, genets i carruatges han voltat fins a passats dos quarts de 3 de la tarda. En el darrer tomb hi ha hagut la benedicció de cavalleries i animals domèstics a la Rambla Sant Isidre, a càrrec de Mossèn Pere Roig i a les 4 de la tarda, lentament tots els participants s'han reunit a l'Hotel Amèrica per al dinar de germanor que tancava la jornada.

Al llarg del recorregut s'hi han pogut veure els tradicionals genets, carruatges, la diligència, carros de càrrega de tot tipus -de palla, troncs, llana, vi, ceps, horticultura-, el de l'enterrador i també, els carruatges d'entitats, com la dels Voladors d'Igualada i la colla de Diables Mal-llamp, que enguany celebren 30 anys d'història. Tot un mosaic d'antigues formes de tragí que la mecànica de la màquina de vapor primer i el vehicle amb motor d'explosió després, van anar fent desaparèixer del dia a dia de pobles i ciutats.