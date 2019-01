Igualada pacte amb Trànsit la cessió d´aparells per al control de la velocitat a la ciutat

El conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, han signat el Conveni marc de col·laboració en seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit (SCT) i el consistori igualadí. L'objectiu és desenvolupar una participació més efectiva d'ambdues parts en matèria de seguretat viària, d'acord amb la línia de cooperació que estableix el Pla de Seguretat Viària 2017-2019 entre l'SCT i els ajuntaments.

Per primera vegada, l'SCT i l'Ajuntament d'Igualada signen aquest conveni que permet concretar i actualitzar la col·laboració amb els ajuntaments i que disposa de set annexos: Pla local de seguretat viària, de cessió de cinemòmetre, de cessió d'etilòmetre, de cessió de kits de drogues, de Parc Infantil de Trànsit de bicicletes i de Parc Infantil de Trànsit de ciclomotors i d'adhesió al SIAVT. Igualada, en aquest sentit, mantindrà també amb aquest conveni marc la vigència dels convenis específics signats l'any 2001 per cessió de cinemòmetres i d'etilòmetres i l'any 2008 pel Pla Local de Seguretat Viària. Ara s'hi incorpora el conveni marc i també el conveni específic de cessió de kits de drogues.

Per l'acord establert entre l'SCT i l'Ajuntament d'Igualada, l'SCT oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi i es compromet a planificar les directius de les policies locals en l'àmbit urbà i a cedir temporalment els materials per efectuar controls (etilòmetres, cinemòmetres) o bé realitzar parcs infantils de trànsit a les escoles. I, per la seva banda, l'Ajuntament d'Igualada, que sempre ha mostrat un gran interès per la seguretat viària i col·labora estretament amb l'SCT per a la millora de la seguretat viària en aquest municipi, es compromet a comunicar les dades d'accidents de trànsit amb víctimes.

En els dos darrers anys no hi ha hagut accidents amb víctimes mortals en zona urbana a Igualada però s'ha passat de 4 ferits greus el 2017 a 10 el 2018.

Col·laboració amb els ajuntaments

Des de la seva creació, l'SCT ha desplegat diverses iniciatives de col·laboració amb els ajuntaments. Ara mateix, després de l'impuls que va rebre aquest àmbit de treball amb els Plans Locals de Seguretat Viària a partir del 2006, el Servei Català de Trànsit manté fins a vuit tipus de convenis. A partir de l'any 2015, l'SCT ha engegat una línia de convenis marc que engloba tots els convenis existents amb els ajuntaments i amplia la col·laboració a altres àmbits que encara no s'havien implementat. Des de llavors, s'han signat 199 convenis marc.

L'any 2017, en la celebració dels deu anys de Plans Locals, un estudi de l'SCT va posar de manifest que allà on s'han fet aquests plans hi ha hagut una reducció mitjana del 17% dels accidents amb morts i ferits greus, mentre que a la resta de municipis que no disposen de pla han augmentat un 11%.