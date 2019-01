«Toca treballar abans d'arribar a la celebració del bicentenari»

Com ha estat l'experiència de ser pubilla dels Tres Tombs d'Igualada?

Ha estat realment molt bonic! És un esdeveniment molt esperat i a tots ens fa molta il·lusió. Hem patit una mica per la pluja, fins a l'últim moment no hem sabut si podríem sortir, i finalment hem començat els Tres Tombs una mica més tard.

Com es viu la proximitat del bicentenari?

Altres anys es respirava més inquietud. Aquest any també, però hi ha més prudència. Ens queden tres edicions però encara les hem de fer, ara toca treballar per aconseguir-les i després del bicentenari continuar amb l'edició següent, perquè la Festa del Gremi dels Traginers continua.

Quant temps porteu preparant-vos la pubilla i les dames d'honor?

El juny ja se'ns avisa i a partir d'aleshores toca aprendre el protocol, preparar-nos els vestits i tenir tots els preparatius a punt per a l'inici de les festes.

Quin vincle tenia fins ara amb la Festa dels Traginers?

La meva família no està directament vinculada amb el cavall. Des de fa uns nou anys hi col·laboro en forma de voluntariat fent diverses tasques, ja sigui preparant l'esmorzar previ als Tres Tombs, venent del tortell tradicional o bé ajudant a organitzar altres actes.