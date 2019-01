Unes 300 persones veuen el festival per a la investigació de malalties rares

Igualada Show Festival ha tancat aquest cap de setmana els actes del 15 aniversari de l'entitat de malalties lisosomals MPS. Aquestes actuacions es van dur a terme dissabte al teatre municipal l'Ateneu d'Igualada, i van tenir la participació de nombrosos grups locals. Més de 300 persones van assistir a l'acte.

Aquest festival es va crear amb l'objectiu de donar a conèixer les malalties degeneratives i rares MPS per part de l'entitat que agrupa les famílies afectades amb seu a Igualada. També es perseguia aconseguir recaptar fons per poder seguir col·laborant en la investigació. El format que es presentava era diferent de l'habitual, d'aglutinar en un mateix escenari una varietat d'estils i artistes d'Igualada.

L'organització ha fet una valoració molt positiva de l'esdeveniment, tant per la facilitat de trobar grups que hi volguessin actuar, com per l'assistència. La recaptació es destina a la investigació de malalties.

L'acte va incloure la presència de la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, la igualadina Alba Vergés,i l'alcalde d'Igualada i president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. El festival va estar conduït per Gemma Gallego i es va aprofitar per donar a conèixer el treball que porta a terme l'associació MPS i per acostar la problemàtica que tenen les famílies a través del director de l'entitat, Jordi Cruz. També es va repassar les accions realitzades durant el quinzè aniversari i es va destacar el projecte «Porta'm a casa», que ha nascut a Igualada.