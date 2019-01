L'assemblea local del PDeCAT ratifica Marc Castells com a candidat a les municipals a Igualada

L'assemblea local del PDeCAT a Igualada ha ratificat per unanimitat la candidatura de qui actualment és alcalde de la ciutat, Marc Castells per encapçalar la llista de la formació per a les properes eleccions municipals, que tindran lloc el 26 de maig. Regió7 ja va avançar un anunci de Castells que optaria a la reelecció el passat mes de desembre, quan ho va fer públic per, segons va dir, respondre a la inquietud que li havien expressat molts veïns.

L'actual alcalde de la capital de l'Anoia i president de la Diputació de Barcelona va assegurar ahir a través de les xarxes socials que assumia el repte "agraït i amb tota la força i il·lusió del primer dia".

Castells, que és alcalde d'Igualada des del 2011, encapçalarà la llista per quarta vegada. En aquesta ocasió, però, ho farà sota les sigles de Junts per Igualada, formació que, segons ell mateix ja va avançar en donar a conèixer que es volia tornar a presentar, inclourà candidats independents tal com ja va fer el 2015.