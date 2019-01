La proposta de venda de roba de marca del Rec d'Igualada ja té noves dates

La nova edició del REC, la 019, tindrà lloc del 8 a l'11 de maig al bari dels adobers. Serà la vintena edició d'un experiment de retail que combina la venda radical d'estocs en un ambient industrial, acompanyada d'esdeveniments culturals, de gastronomia i happenings de grans marques, segons expliquen els seus organitzadors. I com a complement de la part essencial de la proposta que es fa dos cops l'any, també hi haura el Rec Street Food.

Ara , els organitzadors obren la convocatòria per a marques i dissenyadors que estiguin interessats en formar part del Rec.019, que poden enviar les propostes a info@recstores.com i se'ls faran arribar les Bases de Participació.

Rec.0 Experimental Stores és la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda d'Europa, s'ha consolidat amb nou anys com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s'ha convertit en un gran esdeveniment que va rebre, en la passada edició d'hivern, 120.000 visitants, el 70% de fora de la comarca de l'Anoia i on es van transformar 57 espais en pop-up stores, amb 110 marques venent els seus estocs, entre dissenyadors alternatius i marques consolidades.