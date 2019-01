Calaf posa el nom de la professora Teresa Escolà a la sala d'actes municipal

Si hi ha un nom que desperta consens a Calaf, aquest és el de la professora de música Teresa Escolà i Torra. Aquest dilluns al vespre, el ple de l'Ajuntament calafí va aprovar amb el vot a favor de 8 dels 11 regidors que la sala d'actes de la població dugui el nom de Teresa Escolà. Calaf ja va fer un homenatge a Teresa Escolà l'abril del 2017. Ara, el seu nom presidirà aquesta sala, on es fan diferents actes durant l'any, i que, a més a més, és un annex de l'escola de música municipal.

La sessió ordinària del ple de Calaf de dilluns no va ser plàcida. Tan poc tranquil·la que no hi va haver acord ni per aprovar l'acta de la darrera sessió. Els regidors independents del GIC hi van votar en contra perquè reclamen un informe de secretaria que justifiqui el canvi de la junta de portaveus per la comissió informativa i es compleixin els compromisos que es recullen a les actes.

Calaf té el pressupost prorrogat perquè la proposta que va presentar el govern va ser rebutjada pels altres dos grups a l'oposició, i això va fer que l'equip que encapçala Jordi Badia presentés en aquesta sessió una modificació de crèdit per poder fer front als increments de personal des de l'any 2017. CiU es va abstenir perquè, en paraules del seu portaveu, Joan Caballoll, consideren la decisió «temerària». Es van abstenir. Però en aquest cas, els regidors del GIC, van votar a favor del crèdit per preservar els drets dels treballadors.

La comissió de nomenclàtor tampoc no va ser una bassa d'oli. Es proposava el canvi del carrer de la Pau pel carrer 1-O, però el tema no es va portar a aprovació per les diferències que generava el canvi (els veïns també se'n queixaven). En aquest cas, l'alcalde, Jordi Badia, va explicar que si el ple aprovava el canvi aquesta iniciativa se sotmetria a una consulta popular, però la resta de grups no hi van estar d'acord. Finalment, però, es va acordar treure aquest punt i només es va votar posar el nom de Teresa Escolà i Torra a la sala d'actes municipal, que es va aprovar per 8 vots a favor per part de Junts per Calaf i CiU i 3 en contra del GiC.

Finalment, es va portar al ple la modificació de l'ordenança fiscal número 17, que proposava una nova taxa de drets d'examen per a personal laboral fix o funcionaris de carrera, amb un import d'entre 32 a 40 euros segons la categoria. CiU es va abstenir perquè no veien clar el «càlcul del cost i del cobrament» i el GiC va dir que només hi veien «un sentit recaptatori» i que ells «reduirien una festa» per no posar taxes i facilitar l'accés a la gent que no té feina. La regidora Montse Mases va matisar que la proposta era de rebaixa.