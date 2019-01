Igualada presenta un cicle sobre la caiguda d'Igualada durant la Guerra Civil contra el silenci

L'entrada de les tropes franquistes el 22 de gener del 1939 va significar la fi de la Guerra Civil a Igualada. 80 anys després la ciutat d'Igualada ha organitzat un cicle de conferències i activitats que han d'ajudar a desteixir el silenci mantingut per la societat local sobre un conflicte i posterior repressió. En paraules d'Antoni Dalmau, la Guerra Civil «va ser una calamitat. Va causar prop de 400 morts, entre assassinats i morts al front. Si hi sumem els processats, prop de 900 persones van ser víctimes de la Guerra Civil. Sobre una ciutat de 15000 habitants, totes les cases van quedar directament afectades» pel conflicte.

Segons Dalmau algunes ciutats fa 25 anys que han començat a parlar del passat, mentre que Igualada, tot just s'han publicat 3 llibres: «Revolució i guerra civil a Igualada (1936-1939)», de Miquel Térmens, «Viure en temps de guerra. Igualada: 1936-1939», dirigit per Jordi Enrich, «La Guerra Civil i el primer franquisme a l'Anoia. Els protagonistes», del mateix Dalmau i el monogràfic sobre el conflicte armat, el núm 39 de la Revista d'Igualada.

L'advocat i escriptor ha assenyalat també que el municipi no té encara tancades les llistes oficials de morts pels bombardeigs, els deportats als camps de concentració alemanys, exiliats provinents d'Igualada o quins dels desapareguts durant el conflicte van ser víctimes mortals o van aconseguir sobreviure d'alguna manera. En paral·lel a aquests treballs de recompte, «tot just comencen a sortir alguns treballs d'alumnes de Batxillerat que recullen les memòries singulars dels seus avis i àvies», ha assenyalat Dalmau. El cicle posarà sobre la taula alguns d'aquests capítols amb informació actualitzada i es parlarà dels treballs que encara ara es porten a terme en relació a dades oficials per recollir.

El cicle proposa 3 conferències per tractar de prop el drama humà durant la guerra i la postguerra, els extrems ideològics que van encendre la metxa del conflicte armat, el cas recent de l'exhumació d'un republicà caigut al front i que es troba encara enterrat al Valle de los caídos i s'acompanyarà de 2 exposicions fotogràfiques amb mostres documentals, un film i una representació teatral.

Una agenda que s'estén fins el 7 de juliol

El cicle ja té un dels primers actes en curs. Es tracta de la mostra fotogràfica i documental «80 anys del final de la Guerra Civil a Igualada», que es podrà veure fins el 28 de febrer al vestíbul de la Biblioteca Central d'Igualada (BCI). Els altres actes que conformen el cicle són la representació de «Mort a les cunetes», de David Pintó, els dies 8 i 9 de febrer al Teatre de l'Aurora (15€ i 12€); la conferència d'Antoni Dalmau, «El cost humà de la Guerra Civil a Igualada», que es farà a la Sala d'actes de la BCI el 15 de febrer; la projecció al Cinema Ateneu del film «La voz dormida», de Benito Zambrano, el 18 de febrer (4€); la conferència de Miquel Térmens «Revolució i contrarevolució de la Guerra Civil a Igualada», que tindrà lloc el 15 de març a la sala d'actes de la BCI; l'exposició al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia (MPICA) «1939. L'abans i el després. El salvament del retaule de Rubió» que es podrà veure del 2 d'abril al 30 de juny; la xerrada i presentació del llibre «Avi et trauré d'aquí», a càrrec del capelladí Joan Pinyol el 12 d'abril i l'exposició fotogràfica «Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges, un mestre de la República a una fossa de Burgos» la qual tindrà lloc al MPICA, del 17 de maig al 7 de juliol.